OL ‍: Une vente à 6 ME, Textor a une mauvaise surprise

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Peu utilisé à l’OL lors de la première partie de saison, Skelly Alvero a été prêté avec option d’achat au Werder Brême au mois de janvier, mais l’avenir de l’ancien Sochalien est pour l’instant très flou.

L’aventure de Skelly Alvero avec le Werder Brême avait plutôt bien débuté, avec six apparitions et un but mais rapidement, le joueur prêté par l’Olympique Lyonnais s’est blessé à l’épaule. Un vrai coup dur pour Alvero, qui n’a pas pu enchaîner comme il l’aurait souhaité et qui voit son total bloqué à 15 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison en prenant en compte ses apparitions avec Lyon en début de saison. Du haut de ses 21 ans, le natif de Stains a besoin d’engranger du temps de jeu, et il a bien conscience que cela sera difficile à obtenir dans la capitale des Gaules l’an prochain.

A son poste de milieu relayeur, Lyon s’est considérablement renforcé avec les signatures d’Orel Mangala et de Nemanja Matic au mois de janvier, deux joueurs qui s’ajoutent à Maxence Caqueret ou encore Corentin Tolisso. C’est pour cette raison que Skelly Alvero aimerait poursuivre au Werder la saison prochaine, selon les déclarations du directeur sportif de Brême dans Bild. « Il peut s’imaginer jouer pour nous la saison prochaine. Skelly nous a fait bonne impression, tant sur le plan humain que sportif » a lancé Clemens Fritz, dont les propos confirment les infos du quotidien allemand sur la volonté du Werder de conserver Skelly Alvero.

Le Werder veut garder Alvero, mais refuse de payer 6,25 ME

Il y a néanmoins un problème puisque le club de Bundesliga refuse de payer 6,25 millions d’euros, soit le montant de l’option d’achat du joueur, qui a été fixée au moment du prêt au mois de janvier. L’OL va donc être confronté à un premier désaccord lors de ce mercato estival et va rapidement devoir trancher le cas Alvero. Trois options sont sur la table pour l’ancien joueur de Sochaux : un nouveau prêt au Werder, une vente dans un autre club ou une réintégration à l’effectif lyonnais la saison prochaine. Le joueur de son côté, a d’ores et déjà fait part de sa préférence. C’est maintenant aux dirigeants des clubs concernés de négocier au mieux pour défendre leurs intérêts.