L'OL version 2024-2025, ça va être le feu

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Depuis la prise de fonctions de Pierre Sage, les résultats de l’OL se sont nettement améliorées, mais pas uniquement. La qualité du jeu proposé par les coéquipiers d’Alexandre Lacazette est également en hausse.

Lanterne rouge de Ligue 1 au mois de décembre, l’Olympique Lyonnais est aujourd’hui aux portes de l’Europe, en plus d’être qualifié pour la finale de la Coupe de France. Les supporters rhodaniens peuvent remercier John Textor, qui a mis la main à la patte lors du mercato hivernal pour renforcer l’équipe, mais pas uniquement. Pierre Sage est également à l’origine de ce redressement spectaculaire et pour ne rien gâcher, le technicien français de 44 ans est doucement en train de joindre les résultats à la qualité du jeu proposé. Dimanche soir face à Monaco, les Gones ont proposé quelques séquences de très haut niveau sur le plan offensif, qui n’ont pas échappé à Fabien Pujo, l’entraîneur du Goal FC en National. Dans les colonnes du Progrès, l’ancien coach de Saint-Malo a loué le travail réalisé par Pierre Sage et assure que l’OL version 2024-2025 sera encore plus redoutable pour ses adversaires et beau à voir jouer pour les supporters lyonnais.

Entraîneur de l'année : Pierre Sage mis de côté par l'UNFP ! https://t.co/WOKUVJZXlt — Foot01.com (@Foot01_com) April 30, 2024

« Avant que Pierre Sage n’arrive, on voyait déjà du jeu de position à l’OL, mais sans vitesse, ni verticalité. Dès sa nomination pour Lens, on a senti que Pierre Sage a voulu impulser sa vision, mais la défaite à Marseille lui a sans doute rappelé qu’il fallait être pragmatique et prendre des points. D’où l’idée d’y aller étape par étape, avec d’abord ce 5-4-1 compact et des attaques rapides. Avec la confiance, on voit aujourd’hui les touches de ce que sera l’OL l’an prochain : une équipe incroyable qui produit du grand spectacle. Quand on voit les succès contre Brest ou Monaco, avec certaines séquences fabuleuses, il n’y a que les aveugles qui ne voient pas l’évolution en quelques mois. Le but du 2-1 (de Benrahma), avec un vrai jeu combiné dans le couloir médian pour lancer Mata dans le couloir extérieur, comment ne pas être admiratif ? » a lancé Fabien Pujo, grand fan de Pierre Sage et qui admire l’entraîneur de l’OL. Les supporters lyonnais sont pour beaucoup sur la même longueur d’ondes, et espèrent de tout cœur que Pierre Sage sera prolongé à la tête du projet sportif de l’OL à la fin de la saison.