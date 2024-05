OL ‍: Lacazette métamorphosé, il retourne sa veste

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après avoir vécu un gros passage à vide en début de saison, Alexandre Lacazette est de retour au top depuis quelques semaines et a permis à l’OL de revenir en force dans la course à l’Europe.

Auteur de 16 buts en championnat depuis le début de la saison, Alexandre Lacazette est de retour à un excellent niveau depuis la prise de fonctions de Pierre Sage. Sous les ordres de Laurent Blanc puis de Fabio Grosso, le capitaine de l’Olympique Lyonnais n’était pas à la fête. Ses prestations n’étaient pas abouties et son leadership disparaissait au fil des semaines. Avec la nomination de Pierre Sage et le retour des victoires, Alexandre Lacazette a retrouvé ses habits de gala en se muant de nouveau en sauveur des Gones. Buteur hors-norme, leader exemplaire, l’international français est enfin de retour au premier plan. Il était temps pour Nicolas Puydebois, qui s’est longtemps montré insatisfait par le rendement d’Alexandre Lacazette cette saison et qui avoue lui-même que l’ancien attaquant d’Arsenal lui a fait retourner sa veste à son sujet.

Nicolas Puydebois salue le retour du grand Lacazette

Après OL-Monaco, Lacazette fait tomber Juninho https://t.co/By2JAaZbO4 — Foot01.com (@Foot01_com) April 30, 2024

« Son attitude est vraiment positive, il a retrouvé le leadership qu’il avait perdu. Il fait moins de gestes négatifs, il est vraiment ce leader que l’on recherchait, ce capitaine qui montre le cap à tout l’effectif et qui montre la direction par l’exemple, par ses prestations, par son repli défensif, par sa hargne, par son envie supérieure de gagner la rencontre même quand on est mené. Il montre la voie et ça nous manquait. Depuis deux ou trois mois, on retrouve le vrai Alexandre Lacazette qui fait plaisir à voir. J’avais pu dire dans l’émission qu’il ne donnait pas envie de le suivre. Mais avec cette attitude-là, je le suis au bout du monde » a avoué l’ancien gardien de l’OL dans l’émission ‘Tant qu’il y aura des Gones’ sur Olympique & Lyonnais. A n’en pas douter, le club rhodanien aura besoin d’un grand Alexandre Lacazette jusqu’à la fin de la saison pour espérer une qualification en coupe d’Europe et pourquoi pas un exploit face au PSG en finale de la Coupe de France.