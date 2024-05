OL ‍: Des ventes miraculeuses, il annonce la couleur pour le mercato

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Si l'Olympique Lyonnais est parvenu à sauver sa saison et peut même encore croire à une qualification européenne après un début d'exercice 2023/2024 complètement raté, la défense reste encore un gros chantier pour le club rhodanien.

Grâce à une très belle série en 2024, l'OL s'est totalement éloigné de la zone rouge pour remonter jusqu'à la 8e place de la Ligue 1. Les Gones peuvent encore rêver de la Coupe d'Europe et ont également une finale de Coupe de France à disputer face au PSG. Néanmoins, tout n'est pas rose à Lyon. Le secteur défensif pose beaucoup de problèmes. Cette saison, l'OL a encaissé 51 buts en championnat. Les hommes de Pierre Sage ont la pire défense de la Ligue 1, après Lorient, qui a encaissé 61 buts. Pourtant, Lyon possède plusieurs joueurs dans ce secteur mais la plupart ne donnent pas satisfaction. Le streamer Serious Charly pense que l'OL doit gérer son problème avec ses défenseurs centraux cet été pour reformer un axe plus solide. Néanmoins, il faut également espérer des ventes miraculeuses pour débloquer tout cela.

L'énorme chantier défensif de l'OL, il faut vendre

« Le gros sujet du mercato c'est ça (la défense centrale, NDLR). On va se retrouver cet été avec Duje Ćaleta-Car, Jake O'Brien, Dejan Lovren, Sinaly Diomandé, Mamadou Sarr et Adryelson. Ça fait 6 défenseurs centraux, dont 3 dont l'OL ne veut pas et un qui est jeune et qui va avoir envie de jouer. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces défenseurs centraux ? Est-ce qu'on recrute ? Est-ce qu'on va réussir à vendre Lovren, Diomandé ? Réussir à faire quelque chose avec Adryelson ? On ne pourra pas recruter sans se débarrasser d'un des six défenseurs centraux. Sachant que Clinton Mata peut aussi jouer défenseur central. C'est le gros sujet du mercato, on voit que c'est ce qui porte préjudice à l'équipe » a expliqué le supporter lyonnais dans un live. Visiblement, les fans de l'OL attendent un départ d'un défenseur central pour pouvoir recruter un autre joueur, plus solide, qui pourrait stabiliser ce secteur qui impacte encore les résultats des Gones.