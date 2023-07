Umtiti est amoureux de l'Italie, il zappe l'OL

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Libre de tout contrat depuis son départ du FC Barcelone, Samuel Umtiti est l'une des bonnes pioches à tenter sur le marché des transferts. L'OL est évidemment très intéressé à l'idée de faire revenir son ancien roc mais l'Italie a visiblement tapé dans l'œil du joueur.

Prêté à Lecce la saison passée, Samuel Umtiti s'est totalement relancé après plusieurs années de galère, liées à des problèmes physiques. Le champion du monde a retrouvé de sa superbe d'antan en offrant le maintien au club italien et souhaite maintenant revenir sur le devant de la scène. L'Olympique Lyonnais a pour projet de rapatrier son ancien défenseur central. Avec les retours d'Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso, les Gones aimeraient reformer le trio qui avait fait les belles années lyonnaises. Néanmoins, si le retour du joueur de 29 ans semblait quasiment acté, selon les informations de Tutto Mercatoweb, Samuel Umtiti a plutôt une préférence pour la Serie A.

Umtiti tourne le dos à l'OL et rêve d'un retour en Serie A

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Samuel Umtiti (@samumtiti)

Le média italien affirme que malgré l'intérêt concret de l'OL, Umtiti privilégie de rester en Italie. L'Hellas Verone souhaite enrôler le défenseur français. Dix-huitième de Serie A l'année dernière, à 5 points de Lecce, l'Hellas Verone a gagné son barrage contre le Spezia et sera bien dans l'élite du football italien pour l'exercice 2023/2024. Marco Baroni, ancien entraîneur de Samuel Umtiti pendant sa pige à Lecce est aujourd'hui le nouveau coach de Verone et compte bien rapatrier l'international français (31 sélections) pour une nouvelle opération maintien. Un challenge inédit pour Umtiti qui n'avait connu que des clubs qui se battaient pour le titre ou la qualification en Ligue des Champions avant ça. Cela permettra peut-être au Français de définitivement retrouver son meilleur niveau et pourquoi, s'imposer ensuite une nouvelle fois dans un top club européen. Son retour à l'OL est pour le moment compromis.