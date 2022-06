OL : Aulas va sauter, il annonce déjà la suite à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le rachat de l'Olympique Lyonnais par John Textor n'empêche pas Jean-Michel Aulas de rester aux commandes du club qu'il avait repris il y a 35 ans. Mais certains sentent que le patron de l'OL va rapidement partir.

Le nouveau propriétaire de l’Olympique Lyonnais l’a clairement dit mardi en conférence de presse, il souhaite laisser Jean-Michel Aulas assurer la direction du club rhodanien. « En ce qui concerne la prise de décisions, je pense que le président Aulas est plus sérieux que moi pour mener la barque (...) Ce qui est important, c'est d'arriver ici sans cette pression de diriger quoi que ce soit. Si je devenais directeur, je serais un peu feignant. J'espère que les gens me percevront comme quelqu'un qui aime aider », a confié John Textor, qui a accepté contractuellement de garder Jean-Michel Aulas au moins trois ans, et peut-être plus. Un scénario qui tient la route, mais auquel ne croit pas Sofiane Zouaoui, un des chroniqueurs de Winamax TV, lequel a précisé sa pensée et clairement annoncé une sortie plus rapidement que prévu pour l’actuel président historique de l’OL. Une version qu’il a détaillée afin que cela ne passe pas pour de l’agressivité gratuite.

Textor a racheté Lyon, il va vite vouloir faire le ménage

Avec @JohnTextor nous partageons les mêmes valeurs, le même amour du football, mais surtout un esprit pionnier à la recherche de l’excellence dans tout ce que nous entreprenons.. Merci à vous supporters d’être à nos côtés pour continuer d’écrire l’histoire de l’OL ensemble! https://t.co/1llebEcbGp — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) June 22, 2022

Lors d’une émission consacrée à la vente de l’OL, le chroniqueur a livré le fond de sa pensée sur ce changement d’époque à l’Olympique Lyonnais. « Pour moi, l’ère Aulas est déjà finie, les trois ans ne comptent pas. Il sera présent, car c’est marqué dans le contrat, mais il n’existera plus, ou du moins peu, sur les décisions qui seront prises. A la base, Jean-Michel Aulas voulait Gillett, car ce dernier dès le début a fait savoir qu’il voulait qu’il reste dans le club pour faire la transition, alors que Textor ne voulait pas. Il voulait reprendre totalement. Mais Gillett n’apportant pas les garanties financières, ils se sont rabattus sur Textor. Et c’est la semaine passée qu’ils ont négocié avec Textor pour que Jean-Michel Aulas reste président du club 3 ans ou plus. Mais moi je le dis, déjà à la base, John Textor ne voulait pas garder Jean-Michel Aulas, et je fais remarquer qu’à Botafogo il a tout rasé. Je ne dis pas que c’est bien ou pas bien, mais 80% du club a disparu. Moi j’annonce que dans les prochains mois, et assez rapidement, il y aura un changement majeur. Avec 66% des parts et bientôt 80%, Jean-Michel Aulas n’aura pas son mot à dire », annonce Sofiane Zouaoui, qui ne voit pas John Textor déléguer ses pouvoirs pendant trois ans après avoir investi autant d’argent dans l’Olympique Lyonnais.