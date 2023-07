Textor humilie la DNCG, Pulisic peut condamner l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

John Textor est prêt à faire sauter la banque et à débourser 25 millions d’euros pour recruter Christian Pulisic à l’OL. Cependant, cette offre se heurte à la réalité économique de l'Olympique Lyonnais.

Malgré l’étape de la DNCG, toujours pas franchie par l’Olympique Lyonnais puisque le gendarme financier du football français a demandé des éléments complémentaires à John Textor, le club rhodanien se veut actif sur le marché des transferts. Et l’homme d’affaires américain n’a pas froid aux yeux. Alors qu’il fait de Christian Pulisic sa priorité, le patron de Eagle Football a soumis une offre colossale à Chelsea pour s’octroyer les services de l’ancien ailier du Borussia Dortmund.

A en croire les informations de The Athletic, l’OL a soumis une proposition à hauteur de 25 millions d’euros aux Blues. Une offre bien supérieure à celle de l’AC Milan, principal concurrent de Lyon dans ce dossier puisque le club lombard, qui dispose d’un accord de principe avec Pulisic, a proposé 15 millions d’euros à Chelsea. L’offre de Lyon change la donne pour Chelsea, désireux de tirer le meilleur prix de la vente de l’international américain. Du côté des observateurs, cette offre XXL de Lyon laisse songeur. Consultant pour Winamax et RMC et suiveur attentif des Gones, Sofiane Zouaoui n’est cependant pas rassuré par John Textor.

La DNCG fait trembler l'OL pendant le mercato

« T’as l’huissier de la DNCG qui a pris l’écran plat dans la loge du stade et pendant ce temps, l’Américain envoie des 25M€. On perdra la guerre, mais l’essentiel, c’est de ne pas écouter l’ONU. Que Textor passe l’étape de mardi déjà. Moi je juge rien, je regarde » a publié le consultant, pas vraiment rassuré de voir que John Textor soumet des offres très élevées sur le marché des transferts avant même d’avoir reçu la validation de la DNCG pour la saison à venir. En ce début de semaine, les derniers doutes à ce sujet devraient être levés avec le nouvel examen du gendarme financier du football français sur la situation financière de l’Olympique Lyonnais.