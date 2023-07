25 millions pour Pulisic, Lyon frappe fort

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'AC Milan avait pris l'avantage dans le dossier Christian Pulisic, mais John Textor en fait une affaire personnelle. Le patron de l'Olympique Lyonnais a fait une offre largement supérieure à Chelsea pour l'attaquant américain.

Nonobstant le fait que la DNCG n'a pas encore validé le budget de l'OL, et conscient qu'il ne fallait pas prendre de retard dans ce mercato, le propriétaire de l'Olympique Lyonnais est incisif. Et The Athletic lance une bombe, confirmée par L'Equipe, en affirmant que les dirigeants rhodaniens ont proposé 25 millions d'euros à Chelsea pour s'offrir Christian Pulisic. Il y a deux semaines, Foot01 avait déjà évoqué l'intérêt de Lyon pour l'attaquant international américain des Blues, mais le montant du transfert et le salaire de Pulisic paraissaient être d'une autre époque. Cependant, Textor sait que son compatriote est une star aux États-Unis, et à trois ans du Mondial le recruter aurait forcément un gros impact. D'où cette offre de 25 millions d'euros qui laisse l'AC Milan très loin.

Milan s'est raté, l'OL à l'assaut de Pulisic

AC Milan have made their first verbal offer for Chelsea’s USMNT international Christian Pulisic.



More from @JamesHorncastle and @David_Ornstein https://t.co/IuYOjEFzYS — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 2, 2023

Depuis quelques jours, l'accord semblait proche entre les Rossoneri et Chelsea pour le transfert de l'attaquant de 24 ans. Mais, à en croire James Honcastle et David Ornstein, les deux journalistes en charge de ce dossier, le club italien n'a proposé que 14 millions d'euros aux dirigeants de l'équipe anglaise. Et à ce prix-là, la proposition milanaise a été balayée d'un revers de la main, même si Christian Pulisic n'a plus qu'un an de contrat du côté de Stamford Bridge et que les deux clubs s'entendent bien, pour preuve le récent transfert de Ruben Loftus-Cheek.

Alors, John Textor a lui proposé 25 millions d'euros, une offre déjà nettement plus conséquente et qui est désormais étudiée par Chelsea. Cependant, l'Olympique Lyonnais a tout de même deux soucis dans ce dossier, à savoir que le joueur américain avait déjà trouvé un accord avec Milan, mais surtout, il faut que le rendez-vous prévu cette semaine avec la DNCG se passe bien. Si c'est le cas, alors l'OL pourrait frapper un premier grand coup lors de ce mercato 2023.