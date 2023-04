Sans Lacazette l'OL ne vaut rien, la stat effrayante

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré la saison laborieuse de son équipe, Alexandre Lacazette est fidèle à son statut de buteur hors pair à l’OL.

Encore buteur contre l’OM dimanche soir au Groupama Stadium, Alexandre Lacazette a inscrit son 20e but de la saison en Ligue 1. Une véritable prouesse dans une équipe en difficulté comme c’est le cas de l’Olympique Lyonnais, bien trop irrégulier depuis le début de la saison pour espérer quoi que ce soit en championnat. L’un des gros problèmes de Laurent Blanc à Lyon est surtout la dépendance à Alexandre Lacazette car hormis l’ancien buteur d’Arsenal, peu de joueurs prennent le relai et se montrent décisifs.

Rayan Cherki et Bradley Barcola montrent un potentiel très intéressant mais il est trop tôt pour leur demander d’inscrire une dizaine de buts par saison. Dès lors, l’OL se retrouve dépendant d’un seul joueur et ce n’est jamais une très bonne nouvelle. Les chiffres à ce sujet sont édifiants puisque sur les 59 buts marqués par l’OL cette année, Alexandre Lacazette a été décisif à 29 reprises en incluant les passes décisives… soit sur 49 % des buts. Autrement dit, la moitié des buts inscrits par l’équipe de Laurent Blanc passe par l’international français.

Lacazette bien trop seul à être décisif à l'OL

Des statistiques qui prouvent que le « général » Lacazette est un joueur hors du commun mais surtout que les joueurs autour de lui ne sont pas au niveau. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Lyon n’est que la septième attaque du championnat de France. La même position qu’occupe le club rhodanien au classement général de la Ligue 1. Laurent Blanc et les dirigeants lyonnais en ont sans doute conscience, avec un seul joueur décisif de manière régulière, il sera difficile de viser plus haut dans les semaines et les mois à venir.