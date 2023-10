Rayan Cherki humilie l'OL d'une seule phrase

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Remplaçant ces dernières semaines à l’OL dans une équipe en crise, Rayan Cherki a brillé de mille feux avec l’Equipe de France Espoirs durant cette trêve internationale sous les ordres de Thierry Henry.

Buteur contre la Bosnie il y a quatre jours, Rayan Cherki a remis ça mardi soir avec l’Equipe de France Espoirs en inscrivant un doublé contre Chypre. De toute évidence, le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais semble beaucoup plus épanoui lorsqu’il porte le maillot des Bleuets par rapport à ses prestations et son attitude en club. Thierry Henry a fait de lui un joueur important en lui confiant un rôle majeur dans le jeu de l’équipe et dans le leadership en interne, ce qui change la donne pour Rayan Cherki.

Après la large victoire des Bleuets contre Chypre, la plus grosse victoire de l’histoire de l’Equipe de France Espoirs (9-0), le milieu offensif des Gones a évoqué sa situation personnelle. Et pour Cherki, il est clair que la qualité des joueurs ainsi que l’unité au sein du groupe tricolore sont deux éléments qui font la différence par rapport à ce qu’il vit à Lyon depuis le début de la saison. Un tacle à peine caché à l’encontre de son club formateur, qu’il retrouvera dès ce mercredi pour préparer la réception de Clermont.

« Une équipe de très haut niveau, ça fait la différence »

« On se sent tous bien dans cette Equipe de France, je pense que ça se ressent sur le terrain. La première mi-temps n’était pas à la hauteur de nos attendes mais on s’est bien révoltés en deuxième période et je pense qu’il va falloir rester sur cette continuité pour prendre un maximum de plaisir quand on vient en sélection. Je suis moi-même en Equipe de France Espoirs, j’essaie de prendre un maximum de plaisir avec mes coéquipiers. Je pense que cela se ressent sur le terrain, on s’entend tous bien. On a une équipe de très haut niveau et ce sont des choses qui font la différence » a glissé Rayan Cherki, dont les propos risquent de faire réagir à Lyon. Il sera maintenant très intéressant de voir si Fabio Grosso fera de Cherki un titulaire dimanche contre Clermont après les deux prestations très abouties de l’international espoirs français sous les ordres de Thierry Henry. Pour rappel, Cherki était remplaçant contre Lorient juste avant la trêve internationale et n’était entré qu’à la 85e minute de jeu…