Habib Beye futur coach de l’OM, le suspense est total

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Champion de National avec le Red Star, Habib Beye entretient le flou au sujet de son avenir. Le consultant de Canal + a dévoilé que sa décision était prise en ce qui concerne son avenir, mais qu’il était encore trop tôt pour l’annoncer. En parallèle, il continue de draguer l'OM.

Auteur d’une saison formidable avec le Red Star, Habib Beye a guidé le club francilien jusqu’au titre de champion de National. Promu en Ligue 2 pour la saison prochaine, le club installé à Saint-Ouen ne sait toutefois pas encore qui sera son entraîneur en 2024-2025. Et pour cause, Habib Beye n’est pas certain de poursuivre l’aventure en Ligue 2. L’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille ne s’en est pas caché ces derniers jours, il hésitait à céder aux sirènes des clubs de Ligue 1 qui le courtisent depuis plusieurs mois. Sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir, Habib Beye a fait une première annonce au sujet de son avenir.

L'OM fonce sur Beye, le Red Star trouve son remplaçant au PSG https://t.co/gP0QDgoJaF — Foot01.com (@Foot01_com) April 29, 2024

L’actuel entraîneur du Red Star a fait savoir que la décision avait été prise à son sujet en concertation avec ses dirigeants. Il est en revanche encore trop tôt pour l’annoncer, même si cela ne devrait plus tarder selon lui. « Je vous le dis, la décision est prise, on avait besoin de se voir avec les dirigeants » a lancé Habib Beye, avant de glisser qu’il devrait être en mesure de dévoiler sa décision mercredi. En parallèle, le consultant de Canal + a lancé ce qui ressemble à un gigantesque appel du pied à l’Olympique de Marseille au moment de commenter la prestation de l’équipe de Jean-Louis Gasset contre l’Atalanta Bergame en demi-finale aller de l’Europa League.

Habib Beye à l'OM, un premier indice mercredi ?

« Cet OM est emballant. Il n’est pas brillant dans le jeu. Mais, à regarder, il donne des émotions. Il se sert de ce stade et de tout ce qui s’y passe. Ce qu’il s’est passé au Vélodrome sur ce match-là, on l’a déjà vu auparavant. Il n’y a pas un stade en Europe qui est capable de faire ce qu’il y a eu pendant 95 minutes. Je pense que ça porte l’équipe et c’est pour ça que tout est possible. Il y avait de la déception, car ils auraient dû gagner ce match pour moi » a lancé l’actuel entraîneur du Red Star, qui rêve peut-être d’être contacté par Pablo Longoria afin de prendre la succession de Jean-Louis Gasset cet été. Quoi qu’il en soit, un premier gros indice quant à l’avenir d’Habib Beye sera dévoilé prochainement avec peut-être l’annonce de son départ du Red Star dès mercredi.