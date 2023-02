OL : Rayan Cherki, oui Lyon tient un phénomène !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Comme face à l’ESTAC, trois jours plus tôt, Rayan Cherki a marqué avec l’OL en huitième de finale de Coupe de France contre Lille.

Peu à peu, le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais devient un joueur incontournable aux yeux de Laurent Blanc. Titulaire à plein temps ces dernières semaines, en meneur de jeu en soutien d'Alexandre Lacazette et de Bradley Barcola dans le 4-4-2 en losange de Laurent Blanc, il devient enfin un joueur efficace et dont les statistiques augmentent au fil du temps. Mercredi soir face à Lille, en huitième de finale de la Coupe de France au Groupama Stadium, Rayan Cherki a été le facteur X de l’OL et son but, d'une frappe puissante du pied droit, sous la barre, a ponctué une prestation aboutie. Lyon tient bien un phénomène et au lendemain de la victoire des Gones, il ne fallait pas compter sur Le Progrès pour calmer l’enflammade, tant le quotidien rhodanien est emballé par la progression de Rayan Cherki.

Cherki confirme sa montée en puissance

Victoire en équipe ❤️💙

Direction les quarts ☑️ pic.twitter.com/1LPplF5iZO — Rayan Cherki (@rayan_cherki) February 8, 2023

« Il est bien un phénomène. Son but restera dans les mémoires. L’enchaînement suivi d’une frappe sous la barre n’est pas donné à tout le monde. Il a amorcé de belle manière les mouvements offensifs, offrant des gestes assez uniques des deux pieds. Il a joué pour l’équipe » a savouré le journal lyonnais, attribuant la note de 8/10 à Rayan Cherki. Les éloges pleuvaient également dans L’Equipe. « Après une entame tonitruante ponctuée d'un but superbe (1-0, 8e) et de plusieurs délices techniques, il a disparu des débats après vingt minutes. Mais quelle seconde période ! Le jeune meneur lyonnais a déclenché une action non conclue par Caqueret (50e), avant de donner deux ballons de buts à Barcola (54e) et Dembélé (73e) sur des centres ». Autrement dit, Rayan Cherki monte bien en puissance et il ne fait désormais plus beaucoup de doutes que l’OL tient un crack avec le milieu offensif de 19 ans. On comprend mieux pourquoi le PSG voulait absolument le recruter en fin de mercato hivernal…