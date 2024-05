Mbappé et les supporters, zéro amour au PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé jouera son dernier match de Ligue des champions au Parc des Princes sous le maillot du PSG, mardi soir face à Dortmund. Mais cela ne changera rien à l'image que l'attaquant laissera à Paris.

Le Paris Saint-Germain a connu des stars, et ces dernières années, le club de la capitale a même eu l'incroyable chance d'aligner en même temps Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Et l'attaquant français a permis à Paris d'enfiler les titres nationaux et les buts, ce qui laissera une trace indélébile dans l'histoire des champions de France. Oui, mais voilà, chez les supporters les plus acharnés du PSG, personne ne fera de Kylian Mbappé une légende du même niveau que Raï par exemple. A l'heure du bilan, le joueur de 25 ans est le roi des statistiques, mais pas du Parc des Princes. Sur RMC, Walid Acherchour évoque cette situation pour le moins incroyable entre Kylian Mbappé, qui fonce vers le Ballon d'Or, et le public parisien, et il pense que le numéro 7 parisien doit en assumer l'entière responsabilité.

Mbappé n'a rien fait pour les supporters

Evoquant ce paradoxe sur RMC, le consultant y voit surtout le prix à payer pour une attitude malaisante au niveau de son comportement. « Alors oui, il aura mis plus de 200 buts, oui, tu vas peut-être gagner la Ligue des champions, mais il y aura un aspect « robot » entre Mbappé et les supporters, c’est-à-dire qu’il marque, il marque, il marque, c’est très très bien. Les stats et la course à « moi je », mais au final qu’est-ce que tu auras laissé en termes d’amour, d’échange avec les supporters ? Au Real Madrid, il jouera numéro 9 et il fera des efforts. Il est peut-être le meilleur joueur du monde, mais il faut le montrer », s'interroge Walid Acherchour, bientôt rejoint par son confrère Florent Gautreau, qui estime que le body language de Kylian Mbappé lors des derniers matchs est « problématique. » Preuve que le sujet est clivant, à la veille du match retour contre Dortmund, L'Equipe aborde aussi cette relation pas vraiment exceptionnelle entre les supporters du PSG et le champion du monde 2018 et donne la parole à ces derniers.

S'exprimant dans le quotidien sportif, un fidèle de la tribune Auteuil au Parc des Princes résume la pensée générale autour de Kylian Mbappé. « On a essayé que la greffe prenne. Il a eu son chant, il a eu son drapeau qui était comme celui de Zaïre-Emery actuellement. Il y a eu un peu d’amour, mais il n’a jamais eu un super body language. C’est surtout chez les Ultras qu’il y a eu débat, pour nous les stats ne font pas tout. Et fait, il y a toujours eu les pour et les contre. Il est clivant », explique ce supporter du Paris Saint-Germain, qui résume la pensée générale. Et même si mardi soir Kylian Mbappé envoie le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions à Wembley, cela ne changera finalement pas grand-chose. L'amour ne se négocie pas, ce qui n'empêchera pas Mbappé d'être l'idole des enfants, comme on a pu le constater dimanche lors d'une opération commerciale menée avec Nike à Paris.