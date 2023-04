Cherki cible n°1 de l'Arabie Saoudite, un duel bouillant avec Paris !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Titulaire indiscutable aux yeux de Laurent Blanc à l’OL cette saison, Rayan Cherki est déjà dans le viseur de plusieurs cadors européens. Et si le PSG a avancé ses pions, le club français a de sacrés concurrents.

Lors du dernier mercato hivernal, Rayan Cherki était l’une des cibles privilégiées du Paris Saint-Germain pour renforcer son secteur offensif. Avant de songer à Hakim Ziyech, le club de la capitale avait d’abord tenté de négocier avec l’Olympique Lyonnais pour le recrutement de son milieu offensif français de 19 ans. Nasser Al-Khelaïfi avait notamment proposé la somme de 10 millions d’euros à l’OL pour le transfert de Rayan Cherki, une offre « presque insultante » selon les mots de Jean-Michel Aulas à l’époque.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

Résultat des courses, le milieu offensif formé chez les Gones est resté à Lyon et alterne le bon et le moins bon en restant très irrégulier. Malgré cela, il reste très suivi sur le marché des transferts et selon les informations du site Todo Fichajes, la Premier League est très attentive aux progrès de Rayan Cherki. Un club en particulier a le béguin pour le milieu offensif lyonnais : Newcastle. Troisième de Premier League, le club racheté par l’Arabie Saoudite est plus que jamais dans le bon wagon afin d’accrocher la Ligue des Champions à la fin de la saison. Et dans l’optique de son recrutement estival, visant à renforcer l’effectif pour briller sur la scène européenne, Newcastle aimerait s’offrir Rayan Cherki au nez et à la barbe du PSG et des autres cadors intéressés.

Newcastle très intéressé par Rayan Cherki

Sous contrat avec l’OL jusqu’en 2024, l’international espoirs français pourrait faire l’objet d’une offre supérieure aux 10 millions d’euros proposés par Paris il y a six mois. Malgré l’argent sans limite de l’Arabie Saoudite, Newcastle n’a toutefois pas l’intention d’accéder à toutes les requêtes de Jean-Michel Aulas et souhaite rester raisonnable, comme c’est le cas depuis le rachat du club il y a plus d’un an. Reste maintenant à voir si cette piste a des chances d’aboutir pour Rayan Cherki qui de son côté a de bonnes chances d’être intéressé par la perspective de rejoindre un club de Premier League, qualifié en Ligue des Champions et qui doublera -au minimum- son salaire.