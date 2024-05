OL ‍: Un buteur fait ses valises au mercato

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En janvier dernier, l’OL s’est débarrassé de Tino Kadewere, prêté avec option d’achat à Nantes. L’international zimbabwéen ne reviendra pas à Lyon et va définitivement signer en Loire-Atlantique.

Malgré un temps de jeu loin d’être faramineux et une efficacité laissant clairement à désirer, Tino Kadewere va définitivement s’engager en faveur du FC Nantes. En effet, à une journée de la fin du championnat, les Canaris sont officiellement maintenus en Ligue 1 malgré leur défaite contre Lille dimanche soir (1-2). Un maintien qui signifie que l’option d’achat de Tino Kadewere va officiellement être levée par le club de Loire-Atlantique en provenance de l'Olympique Lyonnais. Un premier départ pour les Gones dans l’optique du mercato estival, mais qui ne va pas rapporter un euro au club détenu par John Textor.

Kadewere quitte définitivement l'OL pour Nantes

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par tino kadewere (@tinokadewere)

En effet, en janvier dernier, un accord avait été conclu entre Lyon et Nantes pour un prêt avec une option d’achat gratuite de Tino Kadewere en cas de maintien de Nantes. En revanche, l’Olympique Lyonnais récupèrera 25 % du futur transfert de l’international zimbabwéen lorsque celui-ci quittera les jaune et vert. Meilleur buteur de Ligue 2 avec Le Havre en 2019-2020, Tino Kadewere ne manquera pas à grand monde dans la capitale des Gaules car malgré les espoirs placés en lui, l’attaquant de 28 ans n’aura jamais réussi à s’imposer. Depuis 2020, il a marqué 11 buts à Lyon et a été prêté successivement à Majorque (2 buts) puis à Nantes (3 buts). Reste maintenant à voir s’il parviendra à s’imposer à La Beaujoire sous les ordres d’Antoine Kombouaré la saison prochaine, ou s’il vivra une nouvelle saison galère. De son côté, l’OL se débarrasse d’un attaquant inutilisé au vu de la concurrence dans ce secteur avec notamment Alexandre Lacazette et Gift Orban.