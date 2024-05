Pierre Sage se confie, l'OL a failli perdre Rayan Cherki

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Rayan Cherki est un joueur qui ne laisse personne indifférent, même si parfois l'international Espoir de l'Olympique Lyonnais a un comportement qui peut agacer ses coéquipiers. Mais Pierre Sage a trouvé une méthode pour gérer son joueur.

L'OL n'a pas joué le meilleur match de l'année 2024 contre Clermont, mais compte tenu de l'incroyable retour de la formation rhodanienne, personne n'en voudra aux joueurs de Pierre Sage d'avoir plongé face à une formation qui jouait le maintien. D'autant plus que finalement, Lyon est reparti avec trois points d'Auvergne. Cependant, en première période, l'attitude de Rayan Cherki, titulaire au coup d'envoi, a été un peu agaçante, le joueur lyonnais n'hésitant à montrer quand il n'était pas content de ce que ses coéquipiers faisaient. De quoi énerver les fans de l'OL, qui estiment que le milieu offensif de 20 ans ne fait pas preuve d'humilité. Invité de Tant qu'il y aura des Gones, Pierre Sage a reconnu qu'à la pause, il avait recadré Rayan Cherki.

Cherki rappelé à l'ordre à Clermont

Dans le 6.9 c’est comme ça 🤵‍♂️✨👍🏼🔴🔵 pic.twitter.com/t7Ga6xwd5b — Olympique Lyonnais (@OL) May 13, 2024

Estimant qu'il faisait cela pour le bien de son joueur, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais admet qu'un talent aussi affirmé que Cherki a besoin d'un traitement spécial. « Comment on gère un joueur comme Rayan Cherki ? On le gère de manière singulière, parce que c’est un très grand talent et donc il a aussi une relation au jeu et une exigence vis-à-vis des autres qui est assez élevée. Ça peut l’emmener dans ce genre de conflit, entre guillemets. A la mi-temps contre Clermont, je lui ai demandé de se recentrer sur ce qu’il avait à faire et pas sur ce que les autres faisaient ou ne faisaient pas. Il est capable de le faire, mais je pense que c’est parfois difficile pour lui car on l’a emmené très très loin en frustration et par moment on aurait pu le mettre en danger dans son fonctionnement au quotidien. Mais aujourd’hui, on a trouvé un équilibre et il s’y retrouve », a confié Pierre Sage, qui compte sur Rayan Cherki pour les deux derniers matchs de la saison dont les résultats seront décisifs pour l'avenir européen de l'OL la saison prochaine.