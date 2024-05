OL ‍: La Juventus fonce sur Jake O'Brien

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Arrivé l'été dernier à l'Olympique Lyonnais, Jake O'Brien est l'une des belles surprises du mercato 2023. Le défenseur irlandais est déjà dans le collimateur d'un grand club européen.

A 22 ans, Jake O'Brien s’est révélé en l’espace de quelques mois sous le maillot de l’OL, alors que nombreux étaient les supporters lyonnais à se demander pourquoi le club de John Textor était allé chercher le jeune défenseur international U21 irlandais, si ce n’est pour arranger les affaires d’Eagle Football. En effet, sous contrat avec Crystal Palace, et après un prêt à Molenbeek, Jake O'Brien s’est engagé avec l’Olympique Lyonnais moyennant 1 million d’euros. Mais, après ses performances en Ligue 1, le défenseur le plus efficace du Championnat (4 buts et 2 passes décisives), a vu sa valeur grimper à 9 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt, et surtout le natif de Cork intéresse plusieurs clubs. Et ce samedi, la Gazzetta dello Sport révèle que la Juventus pourrait faire une offre à l’OL pour Jake O'Brien.

En effet, du côté de Turin, le défenseur irlandais de l’Olympique Lyonnais est une piste privilégiée si Gleison Bremer part lors du prochain marché des transferts, ce qui est une tendance forte. Ce dernier fait l'objet de l'intérêt très vif de la part de Manchester United, et à 27 ans Breimer n'a jamais réellement masqué pour la Premier League. Le quotidien sportif italien explique donc que Jake O'Brien pourrait débarquer en Serie A sous le maillot des Bianconero, et cela en plus de Riccardo Calafiori , le défenseur de Bologne. Pour l'instant, cette réflexion de la Juventus ne s'est pas concrétisée par des contacts avec les représentants du défenseur lyonnais, qui a encore trois ans de contrat avec le club de John Textor. Mais le nom du joueur irlandais est en haut de la liste, ce qui annonce probablement une offre à venir.