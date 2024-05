OL ‍: Vincent Ponsot se lâche et crache sur Aulas

Dans : OL.

Jean-Michel Aulas qui fait tout pour faire perdre l'Olympique Lyonnais, c'est la sensation très forte que ressent Vincent Ponsot, le directeur général de l'OL féminin. Et il le dit très clairement.

Jean-Michel Aulas n’est plus le propriétaire ni le président de l’Olympique Lyonnais, puisqu’il a vendu son club à John Textor, qui après des débuts difficiles, réussit un joli rééquilibrage et suscite une certaine adhésion chez les supporters. Désormais, on voit plus souvent JMA du côté de la Fédération Française de Football, dont il est le vice-président, ou surtout du côté de la Ligue Féminine de Football, dont il est le grand manitou, qu’au Groupama Stadium. L’ancien dirigeant rhodanien a toujours poussé pour le football féminin, et a fait de l’OL l’un des plus grands clubs au monde dans ce secteur. Mais pour essayer de mettre un coup de projecteur sur le football féminin, Aulas a beaucoup d’idées, dont certaines ne passent pas. C’est le cas de la volonté de la Ligue de créer des play-offs pour déterminer le champion de France, rendant obsolète la fin de championnat pour les équipes qui sont largement en tête comme l’OL et le PSG.

Les titres de l'OL, ça énerve les dirigeants du foot français

Tout sera ainsi remis en cause lors des demi-finales et des finales, un peu comme au rugby ou les sports américains. Des matchs avec plus d’enjeux en fin de saison, mais aussi une absence totale de mérite sportif puisque le 4e de la saison, qui possède 26 points de retard sur l’OL par exemple, peut être sacré champion sur deux matchs. De quoi faire hurler Vincent Ponsot, nouveau directeur général de l’OL féminin, et qui a dit sa façon de penser aux instances dirigées par Jean-Michel Aulas. « Je peux peut-être comprendre que les instances soient ulcérées de voir l’OL gagner le championnat tous les ans. Mais je ne trouve pas approprié que la meilleure solution soit d’instaurer des play-offs. Ce n’est ni culturel, ni juste en termes de méritocratie. L’OL a aujourd’hui 11 points d’avance sur le deuxième, 26 sur le quatrième et peut, non seulement perdre le titre, mais ne pas être européen la saison prochaine s’il perd ses deux matches de play-offs, ce qui est une hérésie totale. Il y a d’autres solutions que de tout remettre en jeu sur deux matchs pour avoir plus de compétitivité dans le football féminin français », s’est agacé Vincent Ponsot dans Le Progrès, avant de soupçonner tout de même les instances de vouloir clairement faire perdre l’OL.

L'OL défavorisé par les instances, c'est clair pour Ponsot

« Voir la succession d’évènements visant à défavoriser l’OL nous interroge. Les demi-finales sont programmées depuis des mois le même jour pour les deux matchs. Or, on avance au samedi celui du PSG. On a demandé de jouer aussi le samedi pour avoir le même délai de récupération, et cela a été refusé. On a proposé une solution alternative, décaler la finale du vendredi au samedi puisque la journée de Ligue 1 a été reportée au dimanche, et cela nous a également été refusé. On commence à se poser la question de savoir si on ne veut tout faire pour que l’OL ne gagne pas le championnat », a interrogé l’ancien directeur du football de l’OL masculin, qui rappelle que les clubs se sont déclarés contre la mise en place de ces play-offs, ce qui n’a absolument eu aucun effet.