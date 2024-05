OL ‍: Maitland-Niles prêt à un sacrifice monstrueux

Dans : OL.

Avant la rencontre de la 33e journée de Ligue 1 à Clermont dimanche, l’Olympique Lyonnais possède six joueurs sous la menace d’une suspension pour la finale de la Coupe de France. L’Anglais Ainsley Maitland-Niles en fait partie, mais le couteau suisse de Pierre Sage refuse d’être protégé ce week-end.

Pierre Sage fait face à un dilemme. Au moment de préparer le déplacement à Clermont dimanche, pour l’avant-dernière journée de Ligue 1, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais doit composer avec de possibles sanctions pour six de ses joueurs. En cas de carton jaune contre la lanterne rouge du championnat, Nicolas Tagliafico, Ainsley Maitland-Niles, Corentin Tolisso, Ernest Nuamah, Saïd Benrahma et Alexandre Lacazette seraient tous suspendus pour la finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain.

🗨 « Je joue où c’est le plus utile pour le club »



🎙 En conférence de presse à deux jours de notre déplacement à Clermont, Ainsley @MaitlandNiles revient sur son enchainement de matchs ! 👊#CF63OL pic.twitter.com/ZkuztJquWj — Olympique Lyonnais (@OL) May 10, 2024

Cette menace n’a pourtant pas l’air d’inquiéter l’Anglais, inquiet à l’idée de voir son entraîneur le laisser sur le banc dimanche afin de le protéger. « J'aimerais jouer, a réclamé Ainsley Maitland-Niles en conférence de presse. Mais une discussion doit avoir lieu avec le coach. C’est lui qui va décider, il faut voir ce qui est le mieux pour le club, l’équipe et pour moi. Mais on va en discuter et prendre une décision à la fin. » En réalité, Pierre Sage s’est déjà entretenu avec les éléments concernés. Et sa décision semble déjà prise.

Sage a déjà tranché

« On a échangé avec les joueurs, on a eu des discussions assez franches et sans pression pour voir l'état d'esprit qui se dégageait. Une position va être adoptée, que je ne peux pas vous dévoiler, a expliqué le technicien. (...) Cette situation a une grosse influence sur la conférence de presse, mais sur le vestiaire aussi. Mais il n'y a pas de hiérarchisation entre le championnat et la Coupe. On a le devoir de gagner à Clermont. Est-ce qu'il aurait fallu prendre des cartons plus tôt ? Je ne peux pas concevoir cette attitude. A Lille, si les joueurs avaient pensé aux cartons au lieu de renverser la vapeur, la vapeur serait restée où elle était... » Et l’OL aurait perdu des points dans la course à l’Europe.