Rayan Cherki à Chelsea, Boehly n'a pas eu de coup de coeur

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Cet été, Chelsea a encore été particulièrement actif avec 11 joueurs recrutés pour près de 500 millions d'euros dépensés. Ce montant aurait pu être supérieur avec l'arrivée de Rayan Cherki, qui est toujours dans le viseur des Blues.

L'Olympique Lyonnais a perdu Castello Lukeba ainsi que Bradley Barcola durant ce mercato estival, deux de ses plus gros espoirs. L'équipe est donc clairement amoindrie, alors que le club n'a pas été en mesure de se renforcer à cause des sanctions de la DNCG. Heureusement, Rayan Cherki est resté dans son club formateur. Pour le plus grand bonheur des Gones. Cependant, le milieu de terrain était vraisemblablement pisté par plusieurs grands clubs européens comme le PSG, le Real Madrid ou encore Chelsea. Les Blues qui ont dépassé le milliard d'euros dépensé depuis l'ère Todd Boehly étaient très intéressés par le joueur de 20 ans qui n'a pas quitté l'OL dans la tempête. Pourtant, selon les informations de Fabrizio Romano, en réalité, Chelsea n'a jamais réellement franchi le cap pour recruter la pépite lyonnaise.

Chelsea a appelé l'OL une fois

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

« D'après ce qu'on m'a dit, Chelsea n'a eu qu'une seule conversation avec Lyon pour discuter de l'état des accords potentiels pour Barcola et Cherki. Chelsea voulait juste être informé, mais n'a jamais rencontré Lyon pour entamer des négociations ou quelque chose de concret. Ils n'ont jamais considéré Cherki comme une cible ou le meilleur joueur de la liste. Il a toujours été surveillé, mais nous savons que Chelsea suit les meilleurs talents du monde » a assuré le spécialiste du mercato sur sa chaîne Youtube. Ainsi, Chelsea n'a pris que des renseignements auprès de l'OL, sans avoir l'intention de formuler une offre. Rayan Cherki est sous contrat jusqu'en juin 2025 avec Lyon et il est fort probable qu'il change de dimension l'été prochain. Chelsea qui a déjà recruté son ancien coéquipier Malo Gusto sera assurément une destination probable pour l'accueillir.