OL ‍: Victime de Pierre Sage, il claque la porte

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le mois de janvier va être agité dans tous les secteurs, et notamment en défense où le départ de Sinaly Diomandé ne fait désormais plus aucun doute. Le joueur a été mis à l'écart par le nouvel entraineur, et se voit déjà loin.

Pierre Sage est l’entraineur insoupçonné de l’Olympique Lyonnais cette saison. Ancien adjoint de Habib Beye, au Red Star, le technicien français était arrivé comme directeur du centre de formation. Mais avec les différents changements d’entraineur et un intérim déjà effectué par d’autres, Pierre Sage, qui connait bien le club pour en avoir été éducateur des jeunes entre 2019 et 2022, a marqué des points auprès de John Textor et s’est vu confier l’équipe première. Avec un vestiaire soudé et un premier succès contre Toulouse, l’espoir de remonter un peu au classement est là. Et le technicien de 44 ans a beau n’être là qu’avec un visa provisoire pour l’élite, il a tout de même effectué plusieurs choix forts. Notamment en défense où forcément, certains en ont fait les frais.

L'OL réclame 5 millions d'euros minimum

Notamment Sinaly Diomandé, guère rassurant cette saison et qui a été sorti du groupe sur plusieurs des derniers matchs. L’international ivoirien a bien compris le message, et malgré un possible changement d’entraineur au mois de janvier, il ne compte pas s’éterniser à Lyon. Celui qui évoluait en N2 et en Youth League à son arrivée à l’OL, avait prolongé en 2021 jusqu’en juin 2025 avec le club rhodanien. Mais désormais, le torchon brûle de manière définitive, et selon Foot Mercato, Diomandé n’envisage aucune autre issue que celle de partir de l’OL. Le prix demandé devrait permettre de faciliter ce départ, puisque Lyon sera vendeur pour un prix entre 5 et 7 ME. Son départ est déjà anticipé par la cellule de recrutement, qui envisage de faire venir au moins un défenseur central cet hiver. Mais contrairement à Diomandé ces derniers temps, le but est de faire signer un futur titulaire.