OL : Urgence au mercato, il voit déjà l'énorme problème

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'OL voit le podium s'éloigner de week-end en week-end. Avec le changement d'entraîneur, l'espoir d'inverser la tendance est de retour, même s'il devra faire avec un effectif qu'il n'a pas choisi.

La première sortie de l’Olympique Lyonnais version Laurent Blanc s’est soldée par une défaite, dimanche à Rennes. Et si on a vu légèrement du mieux dans le football pratiqué par l’OL, concrètement l’OL est désormais à dix points de Lens, troisième du classement de Ligue 1. Une situation de plus en plus compliquée alors que la formation lyonnaise va se déplacer à Montpellier, puis recevoir Lille et aller au Vélodrome défier l’OM. De quoi forcément donner des sueurs froides aux supporters de Lyon, car désormais il n’y a plus de temps et de points à perdre face à une concurrence qui ne ralentit pas. Laurent Blanc va donc devoir trouver des solutions, même si pour Dave Appadoo, le souci majeur de l’Olympique Lyonnais ne pourra pas être réglé avant le prochain marché des transferts.

L'OL est une équipe lente, gros danger

Merci pour votre soutien les Gones. 👏 #SRFCOL



Prochain RDV samedi à Montpellier 🔴🔵 pic.twitter.com/i12a9A9kse — Olympique Lyonnais (@OL) October 16, 2022

Pour la journaliste de France-Football, qui a évoqué la situation de l’OL après la défaite à Rennes, le successeur de Peter Bosz va vite se heurter à un problème majeur avec son effectif. « Dans cette équipe de Lyon, il y a un souci, et je ne sais pas comment il peut être réglé là maintenant avant le mercato de janvier, c’est qu’elle est lente. C’est vraiment une équipe qui manque terriblement de vitesse. Sur chaque récupération, on ne sent pas que ça explose comme les grosses équipes. Je ne pense pas que ces joueurs-là, même en les préparant bien, ils vont courir beaucoup plus vite. C’est un problème d’effectif. Ils ne vont pas vite. Quand tu vois la vitesse d’équipes comme Lens, Rennes, à Lyon les progressions sont lentes », constate Dave Appadoo, qui pense que l’OL va rapidement devoir rectifier le tir lorsque la fenêtre des transferts va s’ouvrir en janvier 2023.