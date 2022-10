OL : La défense de Lyon, même Blanc est choqué

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche, l'OL s'est incliné sur la pelouse du Stade Rennais (2-3) en Ligue 1. Une défaite qui plonge un peu plus les Gones dans la crise sportive.

L'arrivée de Laurent Blanc n'a pas encore eu l'effet escompté à l'OL. Ce dimanche, les Gones avaient un déplacement périlleux sur la pelouse du Stade Rennais. Si les Lyonnais ont montré pas mal de bonnes choses, notamment offensivement et collectivement, les errements défensifs ont encore porté préjudice. L'OL a d'abord mené au score grâce à Alexandre Lacazette puis a réussi à égaliser à 2 buts partout quand les Bretons ont repris l'avantage. Mais en fin de rencontre, Martin Terrier a redonné définitivement l'avantage à Rennes. Résultat, une nouvelle défaite à l'extérieur pour Lyon, désormais 10ème de Ligue 1. A la fin de la rencontre, Laurent Blanc est revenu sur la prestation de son équipe. Et l'ancien du PSG était amer.

Laurent Blanc n'en revient pas...

Merci pour votre soutien les Gones. 👏 #SRFCOL



Prochain RDV samedi à Montpellier 🔴🔵 pic.twitter.com/i12a9A9kse — Olympique Lyonnais (@OL) October 16, 2022

Devant la presse, Laurent Blanc n'a pu cacher sa frustration, lui qui ne tolère pas les errements défensifs de son équipe. « On ne peut pas être satisfait quand on ne prend pas de points. Il y a des éléments positifs et négatifs. C'est toujours le cas quand tu perds. Ce que je retiens, c'est le tournant du match : le but que l'on prend à la 47e minute. On n'a pas le droit. On ne peut pas faire une bonne première période avec l'espoir de leur créer des problèmes et faire ça. On n'a pas eu le temps de se remettre en place qu'on a pris le but. Cela devient ensuite compliqué. Après, on revient et c'est peut-être Rennes qui se dit que... mais encore une fois, on prend un but. Marquer deux buts à l'extérieur, c'est pas mal mais si t'en prends trois, tu ne peux pas gagner... », a notamment indiqué Laurent Blanc, qui devra donc régler les problèmes défensifs de l'OL au plus vite. Surtout qu'un autre déplacement périlleux attend ses joueurs la semaine prochaine du côté de Montpellier.