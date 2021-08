OL : Lyon contacte Montpellier pour Laborde !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En quête de joueurs de qualité, comme Peter Bosz l'a encore dit ce mercredi, l'Olympique Lyonnais est passé à l'action concernant Gaëtan Laborde afin d'avoir des détails de la part de Montpellier.

Les ambitions lyonnaises semblent grandir en cette fin de mercato, puisqu’après avoir fait signer Xherdan Shaqiri et Emerson, le club de Jean-Michel Aulas devient un candidat très sérieux dans le dossier Gaëtan Laborde, le prolixe attaquant de Montpellier. Si ces derniers jours, on évoquait un possible départ du joueur de 27 ans pour West Ham, l’Olympique Lyonnais pourrait avoir changé la donne concernant l’avenir du joueur lié avec le club héraultais jusqu’en 2023. France Bleu Hérault affirme en effet que mardi Juninho a noué des contacts avec les dirigeants de Montpellier afin de connaître les conditions exactes d’un transfert de Gaëtan Laborde. Selon la radio locale, l’OL souhaitait notamment savoir si Laurent Nicollin, qui réclame 20 millions d’euros bonus compris pour le joueur formé aux Girondins de Bordeaux, était ouvert à des discussions. Pour rappel, il y a trois ans, Montpellier avait déboursé 3 millions d'euros pour faire venir l'avant-centre de Bordeaux.

❗️C’est @bleuherault qui nous apprend que l’@OL est revenu à la charge pour Gaëtan #Laborde



🗣 Le club rhodanien a pris contact hier avec le #MHSC, cherchant à savoir si les 2️⃣0️⃣M€ demandés sont négociables https://t.co/gipzksevNZ — Esprit Paillade (@EspritPaillade) August 25, 2021

On ne sait pas ce que le président du MHSC a répondu précisément au directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, mais du côté de France Bleu on parle d'un intérêt « très sérieux » de la part du club rhodanien. Le seul souci pour l'OL vient évidemment du côté de la Premier League et de West Ham, car le club anglais a une puissance financière qui est forcément à même de surpasser celle du club de Jean-Michel Aulas. Mais Lyon tient à apporter à Peter Bosz les joueurs dont le successeur de Rudi Garcia a besoin, et Gaëtan Laborde en fait visiblement partie. Là encore, les derniers jours du marché des transferts devaient être chauds du côté du Groupama Stadium.