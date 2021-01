OL : Un mystérieux dessin de Depay enflamme Lyon

Dans : OL.

En fin de contrat en juin prochain, Memphis Depay fait chaque jour l’objet de nombreuses rumeurs à travers l’Europe du football…

Il faut dire qu’un tel joueur attire les convoitises, et encore plus lorsqu’il est envisageable de le recruter pour zéro euro. Intéressés par l’opportunité de recruter Memphis Depay librement en juin prochain, la Juventus Turin et le FC Barcelone ont manifesté leur intérêt à l’égard du capitaine de l’OL tandis que le PSG, Manchester City ou encore l’Inter Milan ont timidement été associés au dossier. Quoi qu’il en soit, l’Olympique Lyonnais souhaite profiter du talent et du charisme de son capitaine jusqu’à la fin de la saison. Secrètement, Jean-Michel Aulas espère par ailleurs parvenir à prolonger le contrat de Memphis Depay d’ici la fin de la saison, bien que ce scénario ne soit pas la tendance du moment.

De son côté, Memphis Depay ne semble pas vraiment perturbé par l’incertitude régnant autour de son avenir. Et pour preuve, le Néerlandais a publié une photo bien mystérieuse sur les réseaux sociaux, un croquis sur lequel on peut voit son évolution du PSV Eindhoven à l’Olympique Lyonnais sans oublier son passage à Manchester United avec la mention « Faites confiance au processus ». Un tweet qui a inspiré de nombreux followers modifiant la photo en rajoutant par exemple Memphis Depay avec le maillot du PSG ou en mettant le Néerlandais en scène, en train d’écraser l’ASSE, l’OM et le PSG.

Certains fans de l’Olympique Lyonnais en ont également profité pour témoigner leur amour à l’égard de leur capitaine. « A Lyon tu es capitaine et leader, tu joues tout le temps, et les supporters t’adulent, au Barça si c'est pour finir comme Griezmann à quoi ça sert honnêtement... » ou encore « Le meilleur pour toi Memphis si tu lis ça... Ce serait dommage que tu partes que ce soit en janvier ou en fin de saison... sache que les supporters t’aiment, et que tu es un vrai leader dans l’équipe et surtout, tu fais partie de la famille » pouvait-on lire en-dessous d’un tweet qui n’aura pas manqué de faire réagir les supporters de l’OL, mais pas uniquement.