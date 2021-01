OL : Depay prolongé, Lyon joue sa dernière carte

Dans : OL.

Dans le viseur de Barcelone ou encore de la Juventus Turin au mercato, Memphis Depay fait également l’objet d’un intense pressing… de l’Olympique Lyonnais.

Dans un tweet publié il y a deux jours, le président rhodanien Jean-Michel Aulas rappelait à son capitaine son désire de le prolonger à six mois de la fin de son contrat. « Memphis, pour tout ce que tu réalises comme football avec notre OL : tu es ici chez toi et tu es aussi un homme d’exception qui montre l’exemple et l’ambition. Tu restes tant que tu le souhaites » faisait savoir le président de l’OL, conscient que son club risque de perdre gros en laissant filer Memphis Depay pour zéro euro à l’issue de la saison. Dans les bureaux du Groupama Stadium, on continue donc de travailler sur une prolongation de la star des Gones, selon les informations de Todo Fichajes.

Le média espagnol croit savoir que l’Olympique Lyonnais a l’intention de rapidement revenir vers Memphis Depay afin de discuter une nouvelle fois d’une prolongation de contrat. Une « dernière offensive » est évoquée du côté du Rhône, où l’on ne désespère pas de convaincre Memphis Depay de prolonger. Le projet sportif présenté par Juninho et Jean-Michel Aulas pourrait notamment faire pencher la balance, alors que l’OL est à la lutte pour le titre de champion de France et affiche un niveau extrêmement intéressant depuis le début de la saison sous les ordres de Rudi Garcia, coach avec lequel Memphis Depay entretient une très bonne relation. Reste maintenant à voir si les arguments de l’OL pèseront lourd face à l’intérêts de mastodontes européens tels que la Juventus Turin ou encore le FC Barcelone. Ces dernières heures, la presse espagnole citait également l’intérêt de Manchester City et de l’Inter Milan…