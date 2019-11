OL : Un échange avec la Roma se prépare au mercato

Dans : OL.

Entre l’Olympique Lyonnais et la Roma, ça pourrait discuter dans les semaines ou mois à venir. Et pas seulement au sujet de l’Italien Alessandro Florenzi.

Derrière le titulaire Léo Dubois, il pourrait y avoir du changement au poste de latéral droit à l’Olympique Lyonnais. Avec un seul match disputé toutes compétitions confondues, le Brésilien Rafael sera forcément tenté de partir, surtout si le FC Nantes lui donne l’opportunité de rejoindre son frère Fabio. Rien d’inquiétant pour le club rhodanien qui peut encore compter sur Kenny Tete (24 ans) pour suppléer l’international français. Sauf que le Néerlandais pourrait lui aussi faire ses valises au mercato hivernal. Comme nous vous l’indiquions plus tôt ce vendredi, Lyon a coché le nom de l’Italien Alessandro Florenzi (28 ans).

En manque de temps de jeu à la Roma, le latéral ou milieu droit, que Rudi Garcia a côtoyé chez les Giallorossi entre 2013 et 2016, n’est pas retenu par ses dirigeants. Ces derniers anticipent donc son possible départ et s’intéressent notamment à Tete, nous apprend Tuttomercatoweb. Autant dire que ce chassé-croisé pourrait permettre aux deux clubs concernés de négocier un échange. Bien sûr, on n’en est pas encore là. Les deux formations doivent encore valider leurs pistes respectives d’ici l’ouverture du marché des transferts en janvier. Et les joueurs impliqués doivent valider les destinations proposées. En tout cas, ces rumeurs confirment que l’effectif de l’Olympique Lyonnais devrait bouger.