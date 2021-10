Lucas Paqueta, sa performance ahurissante avec l'OL

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Ce samedi soir, l’Olympique Lyonnais a remporté une importante victoire contre l’AS Monaco (2-0). Grâce à des buts de Toko Ekambi et Denayer, mais aussi et surtout grâce à l’entrée en jeu décisive de Paqueta.

Au lendemain de son retour à Lyon, après la trêve internationale du mois d’octobre, Lucas Paqueta a montré à tout le monde qu’il n'était pas fait du même bois que les autres. Dans la nuit de jeudi à vendredi, il était encore au Brésil pour jouer avec sa sélection contre l’Uruguay dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 (4-1). Autant dire que sa présence face à Monaco ce samedi soir était presque impossible, vu que Neymar, Messi, Marquinhos ou Di Maria n’ont par exemple pas disputé le match du PSG face à Angers vendredi. Mais Paqueta, lui, a décidé de défier la science. Présent dans le groupe de Peter Bosz, à sa demande, l’Auriverde n’a pas été titularisé comme prévu. Mais cela ne l’a pas empêché d’influer grandement sur le cours du match. Puisque c’est après son entrée en jeu à la place de Rayan Cherki, titulaire en pointe en l'absence de Dembélé ou de Slimani, que l’OL a mis la marche avant.

Avant la 67e minute de jeu, l’OL butait sur la défense monégasque et un grand Nubel. Mais avec son maître à jouer sur le terrain, Lyon a réussi à faire sauter le verrou du club du Rocher. Pas décisif à proprement parler, vu que Toko Ekambi a transformé un penalty provoqué par Dubois (74e), avant que Denayer ne double la mise sur un centre d’Emerson (90e), Paqueta a quand même été dans tous les bons coups en fin de match. Vu que c’est lui qui a par exemple provoqué le deuxième but lyonnais en offrant une magnifique passe aveugle à Emerson. Dans le temps additionnel, le milieu offensif aurait même pu s’offrir un but, mais son ballon est passé à côté de la lucarne de Nubel. Peu importe, puisqu’en forçant sa présence puis en brillant sur cette rencontre de haut de tableau de L1, Paqueta a mis tout le monde dans sa poche. Que ce soit les supporters lyonnais, qui lui ont réservé une belle ovation, ou les suiveurs du football français.



Attention, poncif et enfoncement de porte ouverte : #Paqueta est un joueur extraordinaire. Extraordinaire. #OLASM — Pierre Nigay (@PierreNigay) October 16, 2021

Paqueta est venu, il a vu. Lyon a vaincu.

Il montre en quelques minutes qu’il est au dessus. Il a changé les choses. — Manu Lonjon (@ManuLonjon) October 16, 2021

Paquetá.



C’est du jamais vu. — hugo (@hugoguillemet) October 16, 2021

Gros match de l’OL. Très très sérieux. Paqueta a tout changé... #OLASM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) October 16, 2021

Paqueta de grâce... — Yoann Riou (@riouyoann) October 16, 2021