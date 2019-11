OL : Encore un latéral droit à Lyon, c’est l’idée de Garcia

Dans : OL.

Plutôt bien fourni au poste de latéral droit, l’Olympique Lyonnais envisagerait la signature d’un nouveau renfort dans cette position. L’initiative viendrait de l’entraîneur Rudi Garcia, prêt à bondir sur un de ses anciens joueurs.

Totalement barré par Léo Dubois cette saison, Rafael pourrait quitter l’Olympique Lyonnais cet hiver. Le Brésilien, qui n’a disputé qu’un seul match toutes compétitions confondues, est annoncé sur les tablettes du FC Nantes où évolue son frère Fabio. A priori, le club rhodanien peut se permettre de le libérer sans avoir à compenser son départ puisque Kenny Tete sera toujours là pour épauler l’international français. Mais il faut croire que Rudi Garcia n’est pas du même avis. Car selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, l’entraîneur des Gones se verrait bien récupérer Alessandro Florenzi (28 ans).

Le latéral droit, capable d’évoluer plus haut sur le terrain, a évolué sous les ordres du coach français à la Roma entre 2013 et 2016. Quelques années plus tard, l’Italien se retrouve en difficulté chez les Giallorossi, lui qui n’a disputé que huit matchs de Serie A cette saison. Résultat, le Romain envisage un départ au mercato hivernal avec l’Euro 2020 en ligne de mire. Une situation qui n’a visiblement pas échappé à Garcia, ni à certains clubs italiens comme l’Inter Milan et surtout la Fiorentina. En effet, la Viola aurait déjà pris contact avec Florenzi pour un possible transfert cet hiver.