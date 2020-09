OL : Umtiti bientôt libre, une occasion à saisir au mercato

Dans : OL.

De nouveau poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Samuel Umtiti n’attire pas grand monde sur le marché des transferts. Du coup, le club catalan envisage de le libérer.

Comme on pouvait s’y attendre, Samuel Umtiti (26 ans) n’échappe pas au coup de balai de Ronald Koeman. Le nouvel entraîneur du FC Barcelone a entamé un nettoyage de son effectif où ses indésirables n’ont plus leur place. Ainsi, l’attaquant Luis Suarez se rapproche d’un départ à la Juventus Turin, que le milieu Arturo Vidal serait également prêt à rejoindre. Rappelons aussi que le Croate Ivan Rakitic a déjà fait son retour au FC Séville. Autant dire que le Français pourrait être le prochain sur la liste. Ces dernières années, le défenseur central régulièrement poussé vers la sortie a toujours refusé de quitter le Barça malgré la perte de son statut de titulaire et ses blessures à répétition.

Mais cette fois, la Cadena SER annonce que l’international tricolore ouvre la porte à un départ. Pour quelle destination ? Difficile de le savoir puisque Barcelone n’aurait reçu aucune offre pour Umtiti. C’est pourquoi la direction envisage sérieusement de négocier la résiliation de son contrat qui expire en 2023. Voilà qui annonce un gros chèque à l’ordre de l’ancien Lyonnais, annoncé de retour à l’OL dans le cadre d’un éventuel échange avec l’attaquant Memphis Depay. Apparemment, cette opération ne donne rien mais le demi-finaliste de la Ligue des Champions pourrait bien revenir à la charge si Umtiti déchire son bail.