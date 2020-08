OL : Umtiti contre Depay, rien ne va dans ce deal de rêve... pour le Barça

Dans : OL.

Le FC Barcelone compte recruter Memphis Depay en renvoyant Samuel Umtiti à l'OL.

En difficulté financière sans même parler du dossier Lionel Messi, le FC Barcelone a ciblé de nombreux joueurs qui devront faire de la place et libérer de la masse salariale. Parmi les joueurs cités, se trouve Samuel Umtiti, qui a complètement perdu à la fois son niveau et sa place depuis la Coupe du monde 2018 remportée avec les Bleus en Russie. Physiquement, le défenseur central a clairement du mal à faire jouer la concurrence, et le Barça l’a bien compris. L’ancien lyonnais a envie de faire les efforts pour récupérer sa place, mais les dirigeants barcelonais ne le voient pas de cette façon. Et malgré son amour pour l’OL, il n’est pas dit qu’un retour dans le Rhône le tente à seulement 26 ans.

Néanmoins, selon le Mundo Deportivo, le club catalan espère conclure un échange avec Lyon entre Samuel Umtiti d’un côté, et Memphis Depay de l’autre. L’amour de Ronald Koeman pour son compatriote est connu, et le fait qu’il n’ait plus qu’un an de contrat peut aussi peser dans la balance. Mais l’OL entend bien récupérer des fonds en cas de départ de Depay, et le retour d’Umtiti ne le permettrait pas. Pas de quoi emballer Jean-Michel Aulas, surtout que le joueur a bien fait savoir qu’il n’avait pas envie de bouger cet été, lui qui possède un contrat en béton jusqu’en 2023, puisqu’il touche 7 ME par saison depuis sa prolongation en juin 2018, juste avant la Coupe du monde.