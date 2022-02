OL : Turpin a raison, ça s'embrouille sur la chaîne L'Equipe

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La décision prise par Clément Turpin de refuser le but de Lucas Paqueta dimanche soir lors de Lyon-Lille suscite des débats et les arguments des deux camps sont audibles.

Le meilleur arbitre français a les oreilles qui sifflent depuis dimanche soir et sa décision, après avoir consulté la VAR, de refuser le but égalisateur de l’Olympique Lyonnais. Nombreux sont les supporters de l’OL de faire remarquer que lorsque Clément Turpin officie sur un match de Ligue 1 les concernant, alors il y a toujours des décisions étonnantes et régulièrement contraires. Cependant, si Jean-Michel Aulas et Peter Bosz, rejoints par de nombreux consultants, ont hurlé au scandale, estimant que le club rhodanien avait été ostensiblement privé du point du nul, des voix se font également entendre afin de venir soutenir la décision de l’arbitre. Sur le plateau de L’Equipe du soir, le débat a fait rage après la rencontre, Pierre Bouby, qui estime lui que Clément Turpin a eu tout faux, faisant face à David Aiello et Pierre Maturana qui estiment eux que la VAR a été utile pour faire remarquer qu’il fallait refuser le but de Paqueta.

L'engagement excessif ou pas de Lucas Paqueta au coeur du débat

Mr #Turpin vous êtes un minable prétentieux sans scrupule ! Un grand tocard avide de lumière. Nul partout en France et en Europe. Je vous lache plus l’incompétent malhonnête. Trop c’est trop #OLlosc @OL — Barth Ruzza (@barthruzza) February 27, 2022

Pour justifier leur soutien à l’arbitre d’OL-Lille, les deux journalistes ont fait appel au règlement. « C’est relativement simple, le règlement c’est qu’il y a eu un excès d’engagement, tout simplement. Sur le coup, Clément Turpin ne s’en rend pas compte, mais quand il a revu l’action on voit bien qu’il y a un excès d’engagement de Lucas Paqueta et c’est ça qu’il siffle. L’argument selon lequel le joueur ne vient pas pour faire faute ne tient pas, il n’y a pas besoin de faire », a d’abord confié David Aiello. Pour son confrère de So Foot, l’arbitre a vraiment eu raison : « Dès le premier ralenti, j’ai compris qu’il allait l’annuler. On voit bien qu’il y a eu un excès d’engagement, il l’emporte mine de rien. Même si le gardien fait une passe ou s’il réussit son dégagement, Paqueta arrive trop fort et trop vite sur lui. » De son côté, Pierre Bouby est lui fermement convaincu que Clément Turpin s'est planté. « Si le règlement c’est de rater le ballon et taper dans le pied de Paqueta, alors oui il a eu raison de refuser le but (…) Je ne comprends pas cela, Jardim s’est raté et Paqueta ne vient pas pour faire faute », a expliqué l’ancien footballeur, qui estime que l'Olympique Lyonnais s'est fait voler un point précieux en Ligue 1.