Lacazette aux JO 2024, l'adjoint d'Henry confirme

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

En grande forme ces dernières semaines à l'OL, Alexandre Lacazette est candidat à une place dans l'Equipe de France olympique de Thierry Henry. Le buteur lyonnais a déjà survécu au premier écrémage effectué par le staff bleu.

Boudé par Didier Deschamps depuis 2017, Alexandre Lacazette est en passe d'avoir sa revanche en bleu. Le buteur de l'OL ne verra pas l'Euro 2024 vraisemblablement mais il est un candidat sérieux pour jouer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Une tendance confirmée en off par Thierry Henry, lequel peut sélectionner l'expérimenté attaquant dans son quota de trois joueurs de plus de 23 ans. Cela prend encore plus d'ampleur depuis dimanche matin. Dans l'émission Téléfoot, l'adjoint de Thierry Henry Gaël Clichy a révélé que le nom d'Alexandre Lacazette était dans la liste élargie pour les JO 2024.

Lacazette, un candidat sérieux pour les JO

L'ancien latéral de Manchester City a été dithyrambique envers le joueur lyonnais. Au-delà des nombreux buts inscrits en Ligue 1, Lacazette possède le profil idoine pour épauler la jeune garde française dans une compétition internationale. « Je vois qu’il a beaucoup de temps de jeu, je vois qu’il est décisif et je vois surtout qu’il est capitaine donc il fait partie de cette liste-là. Et donc forcément il y aura des surprises et les joueurs sélectionnés pourraient être surpris pour certains d’entre eux », a lâché Clichy.

Cela ne sera pas de trop pour Alexandre Lacazette. Même si ses 15 buts en Ligue 1 prouvent qu'il a une forme olympique, le Lyonnais devra être solide pour affronter une concurrence féroce : Karim Benzema, Antoine Griezmann, peut-être Kylian Mbappé. Ils sont nombreux à lorgner les places du secteur offensif français pour les JO de Paris. Lacazette devra donc bien finir la saison en terme de buts mais aussi d'état d'esprit pour supplanter certains de ses rivaux. Sans Euro 2024 à jouer, il pourra déjà tirer son épingle du jeu sur le plan physique.