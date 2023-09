Chistophe Galtier entraîneur de l'OL, Aulas adore

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Ce n’est plus un secret, l’OL est activement à la recherche d’un entraîneur afin de prendre la succession de Laurent Blanc, lequel est sur un siège éjectable après le début de saison cataclysmique des Gones.

Avec un seul point en quatre matchs, l’Olympique Lyonnais réalise l’un des pires démarrages de son histoire en Ligue 1. Une situation intenable pour Laurent Blanc, plus que jamais menacé en raison des mauvais résultats de son équipe et de sa communication en dilettante, qui ne passe pas auprès du propriétaire du club John Textor. Les noms de Will Still (Reims), Thiago Motta (Bologne) et Marcelo Gallardo (ex-River Plate) ont été évoqués par le journal L’Equipe mercredi mais pour l’heure, aucune piste n’est bouillante.

Le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier ont décidé de mettre un terme à son contrat d’entraîneur de l’équipe première. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2023

Responsable du recrutement de l’OL, Matthieu Louis-Jean est fortement impliqué dans le processus de recherche du nouvel entraîneur et plusieurs pistes sont sur la table. Christophe Galtier peut-il être l’une des pistes de l’état-major lyonnais, alors que le natif de Marseille est libre comme l’air depuis son départ du Paris Saint-Germain cet été ? Aucune rumeur n’a fuité à ce sujet mais l’idée plait à un certain… Jean-Michel Aulas. Et pour preuve, sauf s’il a encore été piraté, ce qui ne serait vraiment pas de chance, le président de l’OL a « liké » un tweet de la part d’un supporter lyonnais favorable à la venue de Christophe Galtier sur les bords du Rhône.

Christophe Galtier, la bonne idée pour le banc de l'OL ?

« Je vais faire exploser la communauté Lyonnaise mais si je dois chercher 1 coach dans notre situation catastrophique. Je ne vais pas prendre 1 étranger qui ne connaît rien à la L1. Je prends Galtier. Ça fait peut-être pas rêver mais tu sais que tu as de la compétence et du solide », voici le tweet liké par Jean-Michel Aulas en personne et qui semble démontrer que le président de l’Olympique Lyonnais est ultra-favorable à l’idée de nommer Christophe Galtier à la tête des Gones afin de succéder à Laurent Blanc. On doute cependant que cette idée soit partagée par le board lyonnais, notamment en raison des ennuis de l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain avec la justice.