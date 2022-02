Clément Turpin arbitre anti-Lyon, Aulas et Bosz écoeurés

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le but égalisateur de Lucas Paqueta refusé par l'arbitre du match OL-Lille, dimanche soir, a mis en rage Jean-Michel Aulas et Peter Bosz. Du côté de Lyon, on accuse frontalement Clément Turpin.

Il y a quelques mois, lors d’un match PSG-Lyon resté dans toutes les mémoires, Clément Turpin avait accordé un penalty à Paris en fin de match suite à une faute supposée sur Neymar. A l’époque, les dirigeants lyonnais, Jean-Michel Aulas et Juninho en tête, avaient crié au scandale contre celui qui est l’arbitre numéro 1 en France. Et c’est peu dire que la relation entre ce dernier et le club rhodanien ne s’est pas améliorée depuis dimanche. Alors que Lucas Paqueta pensait bien avoir marqué le but de l’égalisation lyonnaise en toute fin de match suite à une bourde du gardien lillois, la VAR appelait Clément Turpin, lequel décidait finalement de refuser le but de l’OL, scellant la défaite de Lyon dans un match qui valait cher. Bien évidemment, ce n’est pas l’arbitre qui a vendangé toutes les occasions lyonnaises, mais sa décision est tout de même apparue très sévère, et même trop sévère pour certains. Tandis que les réseaux sociaux se déchaînaient déjà contre l’arbitre, Peter Bosz et Jean-Michel Aulas ont eux aussi frappé fort.

Bosz a du mal à croire que le but de Lyon a été refusé

🎙 Le coach Peter Bosz après #OLLOSC : « C’est incroyable qu’on ne gagne pas ce match-là. On a bien joué. On a eu beaucoup d’occasions. On marque un but à la fin valable, je pense. Le gardien tape dans le sol. C’était clair pour tout le monde, sauf pour l’arbitre. » pic.twitter.com/bRNmmNQLT0 — Olympique Lyonnais (@OL) February 27, 2022

En conférence de presse, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais n’a pas ménagé Clément Turpin. « C'est un scandale d'avoir refusé le but que nous avons marqué. Quand j’ai vu qu’il y avait la VAR, je pensais que l'arbitre allait regarder une faute sur Renato Sanches qui était au sol. Mais il a visionné une faute sur le gardien qui a tapé avec son pied dans la terre et après sa jambe a ensuite touché Lucas Paqueta, c’est incroyable et c’est clair pour tout le monde. L'arbitre a regardé ça, mais quand tu ne vois pas ça, c'est incroyable. Je n’ai rien dit, j’ai préféré en rire. Tout le monde dit qu'il est le meilleur arbitre de France, mais il n'est pas le meilleur pour Lyon. Déjà à Paris, il a accordé un penalty au PSG qui nous coûte très cher. Comment peut-on annuler ce but ? En voyant les images comment il peut refuser le but », s’indignait Peter Bosz, qui prenait tout de même la peine de faire remarquer que le classement actuel de l’OL en Ligue 1 n’était pas à mettre sur le compte de l’arbitre.

@FFF 🙏mr Garibian expliquez nous pourquoi Mr Turpin qui avait parfaitement jugé l’action est interpellé par la VAR et doit revenir sur sa décision ce soir et qu’à l’inverse à Paris la VAR ne lui dit rien alors que la faute est faite par Neymar?Ns avons besoin de comprendre🙏🙏 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) February 27, 2022

Après cette première salve du technicien lyonnais, et via Twitter, Jean-Michel Aulas a lui aussi frappé fort et réclamant des explications au patron des arbitres français. « Mr Garibian expliquez-nous pourquoi Mr Turpin qui avait parfaitement jugé l’action est interpellé par la VAR et doit revenir sur sa décision ce soir et qu’à l’inverse à Paris la VAR ne lui dit rien alors que la faute est faite par Neymar ? Nous avons besoin de comprendre », a lancé le président de l’Olympique Lyonnais. Après les soucis du week-end dernier lors du match Nantes-PSG, puis un Strasbourg-Nice chaotique, il est peut-être temps que les arbitres français communiquent un peu, sous peine de subir une pression de plus en plus grande au moment où certains font remarquer qu'ils ne pèsent plus rien auprès de l'UEFA et la FIFA.