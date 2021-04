OL : Tout exploser en Europa League, Aulas s'y voit presque

Dans : OL.

La semaine dernière a été rude pour l’OL, éliminé par Monaco en Coupe de France et battu par Lille en championnat.

Quatrièmes de Ligue 1 avec quatre points de retard sur l’AS Monaco, les hommes de Rudi Garcia accusent un retard conséquent dans la course à l’Europe. L’espoir de revenir sur le podium est cependant permis pour l’Olympique Lyonnais, dans la mesure où les Gones affrontent Monaco dimanche soir au stade Louis II. Présent ce mardi en conférence de presse, Jean-Michel Aulas a tenu à remobiliser les troupes, affirmant chiffres à l’appui qu’une qualification en Ligue des Champions était toujours possible. Et dans le cas où le podium échapperait à l’OL, Jean-Michel Aulas a d’ores et déjà fait savoir que Lyon se fixerait comme objectif de briller en Ligue Europa.

« La déception du week-end a laissé place à l'ambition et la dynamique de lundi-mardi. On travaille beaucoup avec Vincent Ponsot, Juninho et Rudi Garcia sur le match de dimanche, en regardant aussi ce qu'il va se passer sur le plan du calendrier. On en a conclu tous les quatre qu'il y avait encore un coup majeur à jouer dans la mesure où on jouera au moins la Ligue Europa. Ça pourrait être aussi une ambition si on en restait là. Mais ce n'est pas ce qui nous motive. On veut se qualifier pour la Ligue des Champions » a fait savoir Jean-Michel Aulas avant de tenir un message plus mobilisateur que jamais. « Aujourd'hui, on a 67 points. Si on gagne tous nos matches, avec 79 points, il n'y a pas de statistiques où on ne serait pas en Ligue des Champions avec un tel total. C'est au coach d'agir. Il faut qu'il y ait de la solidarité entre les dirigeants. Vincent, Juni et moi, on doit être à l'écoute de tout ce qui a été dit et faire le tri entre infos et bonnes décisions. Je vous garantis que dimanche on sera présent ». Suffisamment pour battre Monaco et se relancer dans la course au podium ? Réponse dimanche soir…