OL : Juninho sous pression comme jamais à Lyon ?

Dans : OL.

Longtemps sur le podium de la Ligue 1, l’Olympique Lyonnais pourrait finalement terminer la saison en dehors des places qualificatives pour la Ligue des Champions.

Quatrièmes du championnat derrière Monaco, Lille et le PSG, les hommes de Rudi Garcia ont perdu gros dans la course au podium en s’inclinant face aux Dogues ce week-end (2-3). Pour la deuxième année consécutive, l’OL pourrait donc vivre une saison sans Ligue des Champions, ce qui représenterait une véritable catastrophe industrielle. Cette absence de C1 sera également préjudiciable dans la quête d’un nouveau coach, Rudi Garcia étant en fin de contrat. Sur ce thème, Juninho aura la pression comme jamais dans la mesure où le Brésilien s’est loupé sur ses deux derniers choix avec Sylvinho et Rudi Garcia.

Sur son compte Twitter, le journaliste Vincent Duluc n’a pas manqué de placer les projecteurs sur Juninho, dont le choix du futur entraîneur cet été sera bien sûr scruté. « Les deux saisons de Rudi Garcia à l'OL, c'est parti pour faire une saison sans coupe d'Europe, puis une saison sans C1. Juninho devra mieux choisir le troisième entraîneur que les deux premiers » a publié le consultant de La Chaîne L’Equipe, curieux de savoir quel coach aura les faveurs de Juninho, sous pression comme rarement à l’Olympique Lyonnais. Ces dernières semaines, il est beaucoup question de Christophe Galtier, auteur d’une saison absolument incroyable avec Lille. Problème : le natif de Marseille est la priorité de Nice, prêt à lui offrir un salaire proche de 400.000 euros par mois. L’OL ne s’alignera pas sur de tels émoluments et s’est ainsi renseigné sur Roberto De Zerbi, actuel entraîneur de Sassuolo, qui sera libre au mois de juin. Le nom de Lucien Favre est également dans les tuyaux. Quoi qu’il en soit, Juninho jouera très gros avec ce choix crucial et n’a pas intérêt à se tromper, cette fois.