OL : Le PSG est dingue de lui, Cherki calme le Qatar

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A la grande surprise de tous les observateurs, le PSG avait fait de Rayan Cherki l’une de ses pistes prioritaires lors du mercato hivernal.

A la recherche d’un milieu offensif, le Paris Saint-Germain a tenté de déloger Rayan Cherki de l’Olympique Lyonnais durant le mercato hivernal. En effet, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont directement approché Jean-Michel Aulas afin de recruter l’international espoirs français, mais l’offre soumise par le PSG à l’OL était « pratiquement insultante » selon le président lyonnais. Reste que l’intérêt de Paris pour Rayan Cherki, décisif face à Lens dimanche soir avec un but et une passe décisive, est bien réel. Pas de quoi s’enflammer pour le meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais. Interrogé au sujet de l’intérêt du PSG à son égard après la victoire de son équipe face aux Sang et Or, Rayan Cherki a fait savoir que -bien que flatté-, il gardait les pieds et sur terre.

Cherki ne s'est pas enflammé après l'intérêt du PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

« J'ai vécu ça simplement. Je ne suis pas quelqu'un qui regarde forcément les réseaux sociaux ou qui écoute la télévision, je fais mon petit bout de chemin. Quand ça sera l'heure de parler de ça, on parlera de ça » a indiqué Rayan Cherki avant d’évoquer la situation actuelle de l’OL, notamment vis-à-vis des supporters. « On savait que ça allait être deux matchs très compliqués pour nous donc on avait à cœur de faire deux bonnes prestations. On s'était dit que ça allait être un point de départ pour nous pour la deuxième partie de saison. Ça nous tenait à cœur et c'est ce qu'on a fait. Maintenant, il faut bien se reposer pour jouer vendredi (déplacement à Auxerre) avec le maximum d'énergie pour continuer à prendre le maximum de points » a lancé Rayan Cherki, danger n°1 de l’OL face à Lens et qui devra continuer à assumer ce statut dans les matchs à venir avec la blessure à la cuisse d’Alexandre Lacazette. Des responsabilités qui ne semblent pas vraiment effrayer le meneur de jeu de Lyon.