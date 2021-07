OL : Thiago Mendes, une offre décevante tombe

Dans : OL.

Le départ de Gerson à Marseille n’a toujours pas été numériquement compensé par Flamengo, qui songe à Thiago Mendes.

L’intérêt du club brésilien pour le milieu défensif de l’Olympique Lyonnais tend à se confirmer. Face aux rumeurs d’un potentiel transfert de Thiago Mendes à Flamengo dans les prochains jours, Juninho avait pris la parole pour démentir tout contact. « Il n’y a pas eu de contact avec Lyon, peut-être qu’ils ont parlé avec l’agent. En tout cas, nous n’avons aucun intérêt à le prêter » a glissé le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais. A en croire les informations obtenues par Globo Esporte, les discussions sont pourtant bien engagées entre l’OL et Flamengo et une première offre officielle aurait été transmise aux dirigeants rhodaniens. Il y a toutefois peu de chances que l’opération se concrétise à court terme dans la mesure où Flamengo ne proposerait qu’un prêt à Lyon pour récupérer Thiago Mendes.

Au micro de la chaîne officielle de l’OL il y a plusieurs semaines, Juninho avait déjà évoqué cette possibilité, affirmant que Lyon n’avait aucun intérêt à prêter Thiago Mendes au vu de son âge (29 ans), de son statut au club et de sa situation contractuelle. L’ancien milieu défensif de Lille ne sera pas retenu coûte que coûte par l’OL, mais il faudra une offre de transfert pour convaincre Juninho et Jean-Michel Aulas de le laisser filer. De plus, il ne fait aucun doute qu’un potentiel départ de Thiago Mendes serait compensé par l’Olympique Lyonnais, qui ne peut pas se permettre de trop affaiblir son effectif quantitativement une saison de Ligue Europa. Nul doute que l’OL travaille déjà sur plusieurs dossiers, quand on sait que Thiago Mendes a exprimé le désir de rejoindre Flamengo. Une information de nouveau confirmée par le média brésilien, certain que l’ex-Lillois veut quitter le Rhône, deux ans après son transfert en provenance du Nord pour 25 ME.