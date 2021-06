OL : Peter Bosz place ses hommes, le staff dévoilé

Dans : OL.

Arrivé en coup de vent il y a un petit mois pour être présenté dans son nouveau rôle d’entraineur de l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz avait très rapidement pris ses marques avant de repartir en vacances.

Désormais de nouveau d’attaque pour la saison qui va commencer, le technicien néerlandais a réglé un premier dossier chaud. Non pas en ce qui concerne le marché des transferts, mais plutôt la composition de son staff. Entre les encadrants qu’il souhaitait avoir avec lui, et ceux déjà en place à l’OL et sur lesquels le club rhodanien voulait toujours s’appuyer, l’équilibre a été trouvé. Ainsi, trois adjoints désirés par Bosz vont occuper des postes primordiaux. Il s’agit de son bras droit Hendrie Krüzen, qui l’a suivi dans la plupart de ses clubs et notamment à l’Ajax, Dortmund et Leverkusen. Son deuxième adjoint sera aussi un membre de sa garde rapprochée en Rob Maas, qui était également avec lui à Leverkusen. Enfin, un dernier néerlandais, en la personne de Terry Peters, s’occupera de la partie athlétique en remplacement d’Antonin Da Fonseca, qui devrait rester à l’OL tout de même en charge de la préparation physique plus générale du club.

En ce qui concerne les techniciens déjà présents, Claudio Caçapa aura sa place dans le staff technique, l’ancien défenseur déjà adjoint sous Genesio et Rudi Garcia, fait partie des hommes qui connaissent le club par coeur, et fera aussi le lien entre les différentes équipes techniques et les joueurs. Même chose pour Rémy Vercoutre, véritable figure du club, et qui prendra en charge les gardiens de but. Cédric Uras et Alexandre Fahri conservent eux leur poste au niveau de la préparation athlétique, sous la coupe de Terry Peters donc. Le reste du staff, au niveau médical notamment, reste inchangé, tout comme c’est le cas dans le secteur de la vidéo ou de l’intendance.