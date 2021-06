OL : Thiago Mendes prêté, c'est non

Dans : OL.

A la recherche d’un successeur à Gerson au milieu de terrain, Flamengo a coché le nom de Thiago Mendes.

Selon les informations obtenues par Globo, les négociations ont débuté entre le club brésilien et l’Olympique Lyonnais. Pour l’heure, les discussions tournent autour d’un prêt avec option d’achat pour l’ancien milieu de terrain de Lille, recruté pour 25 ME par l’OL il y a deux ans. Selon les informations du journaliste Matheus Leal, il n’y a cependant aucune chance que Lyon accepte un prêt pour Thiago Mendes. En effet, l’insider de Torcedores.com affirme avoir échangé avec Juninho, qui lui a fermement démenti les rumeurs au sujet de négociations en cours entre l’Olympique Lyonnais et Flamengo. Certes, le club brésilien doit trouver un successeur à Gerson, transféré à Marseille il y a quelques semaines. Mais pour l’heure, rien n’indique concrètement que Thiago Mendes sera choisi.

« J’ai parlé récemment avec Juninho, directeur sportif de l’OL, qui m’a informé que jusqu’à présent, Flamengo ne l’avait pas contacté pour s’informer sur la situation de Thiago Mendes. De plus, il m’a affirmé que son club n’avait aucun intérêt à prêter Thiago Mendes » explique le journaliste, pour qui la rumeur d’un prêt de l’ancien Lillois du côté de Flamengo ne tient pas debout. Une information que les supporters rhodaniens accueilleront sans doute avec soulagement. Car s’ils ne feront pas une crise de nerf d’un départ de Thiago Mendes, ils espèrent bien sûr que l’OL récupérera du cash avec la potentielle vente du Brésilien, recruté à prix d’or il y a deux ans. Surtout, les Gones peuvent se permettre de vendre Thiago Mendes car ils disposent de nombreuses solutions en interne pour le remplacer, de Maxence Caqueret à Bruno Guimaraes en passant par le polyvalent Lucas Paqueta. De quoi voir venir, ne pas se précipiter et tirer le meilleur prix du transfert de Thiago Mendes…