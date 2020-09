OL : Quand l'ASSE a refusé Melvin Bard

Dans : OL.

Melvin Bard est désormais sous contrat jusqu'en 2024 avec l'Olympique Lyonnais, mais le jeune défenseur avoue qu'il avait fait un essai infructueux à l'AS Saint-Etienne.

Attendue de manière de plus en plus pressante par les supporters de l’Olympique Lyonnais, la prolongation de Melvin Bard a mis un terme au suspense, et surtout aux inquiétudes, puisque le Bayern Munich tournait de manière assidue autour du défenseur de 19 ans. Mais cette fois Jean-Michel Aulas et Juninho ont bouclé l’opération, et Melvin Bard est un joueur de l’OL jusqu’en 2024, cela quelques jours après sa première titularisation sous le maillot de l’OL en Ligue 1, c’était le 18 septembre dernier. Ce samedi, le défenseur se confie longuement dans les colonnes du Progrès, et s’il reconnaît que l’intérêt du Bayern ne l’a pas laissé insensible, Melvin Bard se dit heureux de continuer sa route sous le maillot de Lyon.

Originaire du Rhône, Melvin Bard avait rapidement été détecté par les recruteurs de l’Olympique Lyonnais lorsqu’il évoluait à DOMTAC, le club de Dommartin. Mais l’OL n’était pas le seul sur le coup puisque le défenseur a également fait un essai…à l’AS Saint-Etienne. « J’ai fait des essais à Saint-Étienne, mais ils m’avaient dit que j’étais moins bon qu’un autre jeune et aussi bon que deux autres. Ça n’a pas été plus loin, mais forcément, si j’avais eu le choix entre l’ASSE et l’OL, ça aurait été vite tranché (rires). Strasbourg me voulait aussi, davantage comme milieu gauche, mais encore une fois, à partir du moment où Lyon était dans la partie, c’était vite vu », confie le latéral lyonnais, qui n’a aucun regret par rapport à son choix de carrière.