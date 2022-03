OL : Peter Bosz viré ? Un Lyonnais se fâche !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais n'a pas réussi à s'imposer en déplacement à Reims et cela marque probablement la fin des espoirs d'accrocher une place sur le podium de la Ligue 1, et le danger est grand de ne pas être européen la saison prochaine.

Trois jours après avoir décroché son ticket pour les quarts de finale de l’Europa League, l’OL de Peter Bosz a encore montré son incapacité à enchaîner les bonnes performances en réussissant un triste 0-0 à Reims. Et après cette 29e journée de Ligue 1, il n’y a probablement plus que Jean-Michel Aulas et son entraîneur pour croire sérieusement que Lyon peut obtenir un ticket pour la prochaine Ligue des champions via la Ligue 1, l’espoir désormais étant de gagner l’Europa League pour y parvenir, ce qui n’est pas gagné d’avance. Malgré cette dixième place indigne de l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz bénéficie d’une relative confiance du public, qui depuis qu’il a signé l’été dernier lui pardonne à peu près tout. Cependant, la grogne commence tout de même à gagner du terrain, le « formidable » jeu attendu lorsque Bosz a reçu les clés de l’OL ayant souvent tourné au fiasco. Alors, pour Zack, célèbre youtubeur et twitcheur supporter de l’Olympique Lyonnais, l’heure est venue de mettre les pieds dans le plat et de s’attaquer au cas de l’entraîneur.

Peter Bosz sous la protection d'Aulas à Lyon ?

42 points en 29 matchs, 10 nuls et 8 défaites, moins d'1,5 point par match tu gagnes à peine une rencontre sur 3 😭😭



Sylvinho a été jarté en 2 mois mais alors l'OL version Peter Bosz est vraiment la pire version de cette décennie en Ligue 1 dans la lignée de la saison 19/20 — Zack (@Zack_Nani) March 20, 2022

Via Twitter, l’influenceur n’y est pas allé par quatre chemins et a fermement mis Peter Bosz face à ses responsabilités et à la réalité de ses résultats, se demandant comment ce dernier pouvait bénéficier d’autant de mansuétude de la part de l’Olympique Lyonnais. « 42 points en 29 matchs, 10 nuls et 8 défaites, moins d'1,5 point par match tu gagnes à peine une rencontre sur 3. Sylvinho a été jarté en 2 mois mais alors l'OL version Peter Bosz est vraiment la pire version de cette décennie en Ligue 1 dans la lignée de la saison 19/20. Les facteurs sont multiples, y'a eu du manque de réussite, des joueurs pas au niveau, une planification sportive pas ouf, des problèmes hors terrain Mais sur le terrain cette équipe n'a enchaîné 2 victoires en Ligue 1 que 2 FOIS cette saison. Deux fois les frères, deux foiiiis. C'est nul, y'a ici et là des perfs qui font illusion comme Nice ou Porto mais Bosz aussi via ses choix et son travail a sa part de responsabilité dans le truc. De toute façon je ne le vise pas que lui mais l'absoudre de responsabilité ça me sidère. Je veux bien que l'effectif soit mal construit et que les attaquants ne plantent pas (ce qui est vrai), les joueurs ont totalement leur responsabilité, maintenant tu prends : Angers, Metz, Reims x2, Brest, Clermont et Bordeaux et tu as 5 points sur 21. Oui oui Guardiola fait 10ème de L1 avec cette équipe : Emerson, Boateng, Shaqiri (qu'il a validé), Faivre, NDombelé c'est 5 recrues, il n’a pas eu son 9 mais faut arrêter le délire de l'absoudre de toute responsabilité », fulmine Zack, ce qui a logiquement fait réagir quelques-uns de ses près de 400.000 followers.

Carton rouge pour Peter Bosz ! 🟥#SDROL pic.twitter.com/1yXSidtd0w — Canal Football Club (@CanalFootClub) March 20, 2022

Et forcément, les fans de Peter Bosz sont montés au créneau pour défendre l’entraîneur choisi l’été dernier par Jean-Michel Aulas, Juninho et Vincent Ponsot, même si Christophe Galtier était ouvertement le premier choix de l’OL. Les commentaires sont donc tombés pour soutenir le technicien néerlandais « Bosz ne peut pas être tenu pour responsable Zack. Avec une équipe pareille, tu veux faire quoi ? Il manque des joueurs à tout les postes clés, il a que du caca à disposition en attaque », « En vrai à force je ne pense pas que ce soit Bosz le problème moi je reste dans son train. Les joueurs sur le terrain ne font pas ce qu’il faut et les blocs bas c’est toujours le même problème », « Pourquoi vouloir virer le coach ? Tu veux qu'il fasse quoi avec cette équipe ? Il n’a aucun bon remplaçant, il ne peut pas faire tourner l'équipe. Il voulait des joueurs à certains postes et il n'a rien eu. Ce n’est pas de la faute de l'entraîneur si on est 10ème ». Quoi qu'il en soit, Peter Bosz finira la saison sur le banc de l'Olympique Lyonnais, reste à savoir ce qu'il adviendra de lui si le club rhodanien ne réussit à se qualifier pour une Coupe d'Europe.