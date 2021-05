Officiel : Peter Bosz entraineur de Lyon jusqu'en 2023 !

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a officialisé la nomination de Peter Bosz au poste d'entraîneur pour les deux prochaines saisons. L'entraîneur néerlandais sera présenté dimanche.

« L’Olympique Lyonnais est très heureux d’informer de la nomination de Peter Bosz en qualité d’entraineur de l’équipe professionnelle pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’au 30 juin 2023. L’entraîneur néerlandais qui devient le 30ème entraîneur de l’histoire de l’OL prendra ses fonctions le 1er juillet prochain, à la reprise du groupe professionnel. Agé de 57 ans, Peter Bosz parle le français depuis une expérience au Sporting club de Toulon pour lequel il a joué pendant 3 saisons entre 1988 et 1991. Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur en 1999, Peter Bosz s’est tourné vers celle d’entraineur en 2002 aux Pays-Bas avec le club de De Graafschap. Trois ans plus tard, il permet à Heracles d’être promu en Eredivisie, la première division hollandaise, avant de rejoindre le Vitesse Arnheim (2013-2015), puis le Maccabi Tel Aviv (2016).

Nommé entraîneur de l’Ajax Amsterdam à l’été 2016, Peter Bosz réalise alors une saison exceptionnelle. Son groupe, composé essentiellement de jeunes joueurs, termine 2ème du championnat des Pays-Bas et dispute la finale de l’Europa League après avoir notamment éliminé l’Olympique Lyonnais en demi-finale. Peter Bosz s’engage alors avec le Borussia Dortmund, puis le Bayer Leverkusen en décembre 2018 qu’il qualifiera pour la Ligue des Champions avec une 4ème place en Bundesliga dès sa première saison et qu’il emmènera jusqu’à la finale de Coupe d’Allemagne en 2020.

Priorité de Juninho, Peter Bosz a dirigé plus de 400 matches en tant qu’entraîneur et a régulièrement démontré, lors de ses diverses expériences en club, ses facultés à pouvoir s’appuyer activement sur les jeunes joueurs qu’il avait à sa disposition. Le profil de Peter Bosz a immédiatement séduit et son arrivée conforte l’orientation stratégique de l’Olympique Lyonnais visant à s’appuyer davantage sur les joueurs issus de son Académy, classée 3ème centre de formation européen derrière le Réal Madrid et le FC Barcelone et présente dans le top 4 depuis 8 années consécutives.

Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot, Juninho et Peter Bosz tiendront une conférence de presse ce dimanche 30 mai à 10h00 pour préciser les contours de cette nouvelle organisation technique et expliquer ce qu’ils attendront de l’ensemble du groupe professionnel, au moment de débuter un nouveau cycle qui devra donner une nouvelle dimension au projet ambitieux de l’Olympique Lyonnais, aussi bien dans les compétitions nationales qu’en Europa League », indique le club de Jean-Michel Aulas dans un communiqué.