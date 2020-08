OL : Pellistri sur le départ, Lyon doit payer 10ME !

Dans : OL.

Inconnu pour l'instant en France, Facundo Pellistri est néanmoins sur toutes les lèvres à Lyon, où son arrivée est désormais jugée comme probable.

Le prodige uruguayen de 18 ans va quitter son club formateur de Penarol dans les semaines à venir. Pour l’heure, sa destination est un mystère mais plus les heures passent, plus l’ailier droit semble se rapprocher de l’Olympique Lyonnais. Malgré les déclarations de son entraîneur Diego Forlan, lequel indiquait au micro d’ESPN Uruguay qu’il « espérait que Pellestri allait rester plus longtemps avec (nous) », le joueur va bel et bien découvrir l’Europe cet été selon le journaliste Alen Banewur Rubin.

Via son compte Twitter, l’insider sud-américain a par ailleurs fait savoir que l’Olympique Lyonnais était plus que jamais en pole position pour accueillir Pellestri, estimé à environ 10 ME par le Club Atlético Penarol. « Après le classique de dimanche, l’intérêt de l’Olympique Lyonnais pour Facundo Pellistri s’est intensifié. Aujourd’hui, l’OL est le principal candidat pour le recruter. Mais il faudra s’aligner sur le prix fixé par Penarol » a fait savoir le journaliste, qui n’évoque en revanche aucun prix pour un éventuel transfert de Facundo Pellistri à l’Olympique Lyonnais. Reste maintenant à savoir si le club rhodanien sera prêt à s’aligner sur les demandes du club de Diego Forlan, alors que la première proposition lyonnaise, nettement insuffisante, était de 5 ME. Pour rappel, l’OL a par ailleurs de la concurrence dans ce dossier puisqu’il y a tout juste une semaine, le journal L’Equipe évoquait des intérêts de la Juventus Turin, mais également de Manchester City et de Manchester United pour la pépite uruguayenne.