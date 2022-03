Lacazette, un salaire deux fois trop gros pour Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Jean-Michel Aulas ne s’en est pas caché, son rêve ultime est de faire revenir Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette à l’OL.

Le retour des anciennes pépites de l’Olympique Lyonnais cet été, Jean-Michel Aulas en rêve. Et pour cause, Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette seront à la fin de leurs contrats respectifs avec le Bayern Munich et avec Arsenal à la fin de la saison, ce qui incite l’OL à l’optimisme. Jean-Michel Aulas souhaite tourner la page des Brésiliens avec le probable départ de Lucas Paqueta, six mois après celui de Bruno Guimaraes. Le patron de l’OL veut revenir à quelque chose de plus « made in Lyon » et dans cette optique, les pistes Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette ont du sens. Sportivement aussi, elles ont un intérêt certain pour Lyon car ces deux joueurs augmenteraient considérablement le niveau de l’effectif lyonnais. A en croire Le Quotidien du Sport, la piste Alexandre Lacazette a néanmoins très peu de chances de se concrétiser pour l’Olympique Lyonnais.

Lacazette trop cher pour l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alex Lacazette (@lacazettealex)

Et pour cause, le média souligne que le salaire d’Alexandre Lacazette est totalement hors sol pour l’OL dans la mesure où l’international français perçoit actuellement 10 millions d’euros par an en Premier League. Au lendemain du dossier spécial « salaires » de L’Equipe, il est intéressant de comparer ce salaire XXL avec ceux qui sont actuellement en vigueur à l’Olympique Lyonnais. Et le constat est sans appel : le salaire de Lacazette est plus de deux fois supérieur à celui du plus gros salaire actuel de l’OL, celui de Tanguy Ndombele, qui perçoit 350.000 euros par mois soit environ 4,5 millions d’euros par an. Cette différence énorme entre les émoluments de Lacazette et ceux actuellement pratiqués à Lyon mettent en lumière l’impossibilité pour le club rhodanien de recruter un tel joueur cet été. D’autant que selon Le Quotidien du Sport, il n’est pas à l’ordre du jour que Tolisso, Gonalons ou encore Umtiti reviennent à l’OL, ce qui aurait pu donner envie à Lacazette de revenir dans son club formateur. Le rêve est inéluctablement en train de s’écrouler pour Jean-Michel Aulas ainsi que pour les supporters lyonnais…