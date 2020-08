OL : Pellistri #ComeToLyon, la concurrence fait rage !

Dans : OL.

Même si les supporters de Lyon se mobilisent sur Twitter, la venue de Facundo Pellistri à l'OL est loin d'être acquise.

Lundi, les fans lyonnais se sont mobilisés sur les réseaux sociaux afin de tenter de convaincre Facundo Pellistri de rejoindre l’OL lors de ce mercato via un hashtag #ComeToLyon. On ne sait pas si l’attaquant de 18 ans a vu cette opération lancée en France, mais ce qui est certain c’est que du côté de Penarol on est bien conscient que Pellistri suscite de l’intérêt non seulement du côté de Juninho et Jean-Michel Aulas, mais également dans toute l’Europe. Si le club uruguayen souhaite conserver son joueur, Diego Forlan, l’entraîneur du Club Atlético Penarol est, lui, réaliste et ne cache pas qu’un départ pourrait très vite intervenir pour Facundo Pellistri dont il ne rate jamais une occasion de louer les qualités.

Après le derby de dimanche entre le Nacional et Penarol, la légende du football uruguayen a reconnu que son jeune attaquant était au coeur de toutes les attentions. « Facundo a encore joué un très bon match. Nous voulons essayer de profiter de sa présence, mais nous ne savons pas jusqu’à quel point nous pourrons le conserver ou pas. On espère qu'il restera un peu plus longtemps avec nous, mais je suis conscient que c’est un joueur recherché par de nombreuses équipes à l'étranger. Tant que nous l'avons dans notre effectif, on va en profiter », a confié, sur ESPN Uruguay, Diego Forlan, qui ne se fait plus trop d’illusions. Il faut désormais savoir si Facundo Pellistri choisira l’offre de l’Olympique Lyonnais, ou si d’autres propositions le détourneront de la capitale des Gaules. Mais, a priori, le dossier de l'ailier avance rapidement en Uruguay. Les supporters de l'OL doivent désormais croiser les doigts en attendant une bonne nouvelle.