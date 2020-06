OL : Pas de TV, pas d'équipes, le tournoi est un fiasco !

Dans : OL.

Lors de la conférence de presse de présentation de Tino Kadewere, Jean-Michel Aulas annonçait son intention d’organiser un tournoi amical dans le courant du mois de juillet.

Une compétition dont le but était principalement de redonner du rythme à l’Olympique Lyonnais avant la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG et le match retour des 8es de finale de la Ligue des Champions contre la Juventus Turin. Dans ses plus grands rêves, Jean-Michel Aulas aurait obtenu l’accord du Paris Saint-Germain pour se rendre au Groupama Stadium afin de disputer ce tournoi, qui devait initialement se jouer entre six équipes. Mais les jours passent, et l’organisation de cette compétition amicale à Décines se complique sérieusement, selon les informations récoltées par Le Progrès.

Premier bug : de nombreux clubs français ont décliné l’invitation de l’Olympique Lyonnais. C’est le cas du PSG, qui a fait le choix d’organiser lui-même ses matchs amicaux avec des rencontres déjà prévues face aux U19 du club puis contre Le Havre avant de sans doute se mesurer au Celtic Glasgow et à Anderlecht. Également courtisé par l’OL pour participer à ce tournoi, Montpellier a refusé, estimant qu’il était trop tôt pour jouer des matchs amicaux alors que le club héraultais reprend tout juste l’entraînement. Visiblement, c’est donc avec seulement 4 équipes que cette petite compétition se déroulera. Mais financièrement, il est difficile de boucler l’organisation de l’évènement, dans la mesure où l’OL n’a, pour l’instant, pas trouvé le moindre diffuseur TV pour rendre les matchs accessibles à tous. Cela est pourtant nécessaire, dans la mesure où le Groupama Stadium ne devrait pas accueillir plus de 5.000 spectateurs par match. Autant dire que l’organisation de ce tournoi s’avère bien plus complexe que prévue pour Jean-Michel Aulas…