OL : Le PSG boude, Aulas remballe son tournoi ?

Dans : OL.

A compter du 13 juillet, l’OL comptait organiser un grand tournoi amical avec six équipes au Groupama Stadium.

L’idée de Jean-Michel Aulas était de réunir plusieurs grandes formations françaises et européennes dont les championnats ont été définitivement arrêtés. Pour l’OL, l’objectif est évidemment de retrouver du rythme avant de défier le PSG en finale de la Coupe de la Ligue puis la Juventus Turin en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Mais à en croire les informations obtenues par Le Progrès, Jean-Michel Aulas et les dirigeants lyonnais galèrent véritablement à boucler l’organisation de ce tournoi à six équipes, en particulier car il n’est pas aisé de trouver des clubs disponibles en cette période très particulière.

Sans le PSG, avec du public ?

Et pour cause, la Premier League, la Bundesliga, la Série A, le championnat portugais et la Liga ont repris, ce qui signifie que l’OL doit se concentrer sur des clubs français, néerlandais, belges et écossais. Jean-Michel Aulas espérait faire du Paris Saint-Germain l’invité de luxe de cette compétition amicale mais selon le quotidien du Rhône, le champion de France a rejeté l’invitation, ce qui confirme les tensions entre les deux clubs après les propos de Leonardo à l’égard de l’OL. Ces dernières heures, les noms d’Anderlecht et du Celtic Glasgow ont circulé pour prendre part à ce tournoi, tout comme le Montpellier HSC. Mais pour l’heure, aucune information officielle n’a été communiquée par Jean-Michel Aulas. La seule bonne nouvelle, c’est finalement que cette compétition amicale pourrait se dérouler devant 5.000 spectateurs, à la suite des annonces effectuées dans la nuit de vendredi à samedi par le gouvernement d’Edouard Philippe. Reste maintenant à voir quelles sont les équipes que les chanceux spectateurs du Groupama Stadium auront l’occasion de voir à l’œuvre face à la formation de Rudi Garcia.