Ousmane Dembélé à l'OL, c'est son rêve

Par Mehdi Lunay

Arrivé à la surprise générale en janvier, Jeffinho s'avère être une bien meilleure pioche que prévu pour l'OL. Avec ses dribbles percutants, le jeune brésilien veut faire son trou dans le Rhône pour imiter peut-être le destin de son idole française.

Les rires étaient de sortie quand l'OL a investi 10 millions d'euros sur lui à la fin du mercato hivernal. Jeffinho n'est pas arrivé à Lyon dans la peau d'une star, certains émettant des doutes sur sa capacité d'adaptation à la Ligue 1. L'ancien joueur de Botafogo n'était pas sur les tablettes des plus grands clubs, ni dans les désirs des supporters lyonnais. Sur base des vidéos du championnat brésilien, certains d'entre eux étaient effrayés par son niveau et cela ne s'est pas arrangé quand Laurent Blanc a indiqué qu'il était inapte à la Ligue 1. Toutefois, l'entraîneur lyonnais a révisé son jugement en le titularisant dans les semaines suivantes.

Jeffinho rêve d'une trajectoire à la Ousmane Dembélé

Jeffinho le lui a bien rendu avec des prestations intéressantes. D'abord, pour sa première titularisation en coupe face à Grenoble avec un but marqué. Puis, vendredi dernier à Toulouse pour sa seconde titularisation où il a mis le feu à la défense toulousaine. Il a provoqué un penalty et montré de belles choses avec ses dribbles. De quoi redonner confiance à l'OL après son recrutement ainsi qu'au joueur, lequel a des hautes ambitions personnelles. Il veut notamment imiter le parcours de son idole, Ousmane Dembélé.

🎙 En conférence de presse, Laurent Blanc est revenu sur l'acclimatation de Jeffinho 🇧🇷 🔴🔵



Pour revoir les conférences de presse avant #OLOM ⤵https://t.co/tQugdK9TDj pic.twitter.com/L7znasFn9h — Olympique Lyonnais (@OL) April 22, 2023

C'est ce qu'il a révélé dans une interview au journal l'Equipe, lors de laquelle il a été comparé au joueur français du FC Barcelone pour ses qualités techniques. « Je n'aime pas trop les comparaisons, mais oui, ça me va bien. Dembélé est polyvalent, il va de l'avant, il aime bien feinter, donc oui, on se ressemble. C'est un grand joueur et j'espère avoir une carrière aussi victorieuse que la sienne », a t-il lâché. Reste maintenant à enchaîner bien plus de matchs en Ligue 1 pour Jeffinho, déjà âgé de 23 ans. A Rennes, Ousmane Dembélé avait explosé aux yeux du grand public à même pas 19 ans en 2016.